Бывшему топ-менеджеру ЦБ Китая дали 16 лет за разглашение гостайны

Бывший топ-менеджер ЦБ Китая получил 16 лет за взятки и разглашение гостайны

Обвинение считает, что экс-глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая почти 20 лет получал взятки в обмен на данные из регулятора. Антикоррупционная кампания в Китае затронула более 100 чиновников

Сунь Гофэн (Фото: Xu Xiang / China SCIO)

Бывший глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн получил 16 лет и шесть месяцев тюрьмы, сообщает китайская медиагруппа Caixin со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

По версии обвинения, Сунь Гофэн в период с 2002 по 2020 год, используя служебное положение, предоставлял данные о политике регулятора в обмен на взятки на общую сумму 21 млн юаней ($3 млн), пишет Bloomberg. Некоторые сведения были засекречены, их использовали для незаконной прибыли.

Также, считает следствие, Сунь получил доступ к данным о подготовке к слиянию одной из публичных компаний, зарегистрированных в Шанхае. За счет этого топ-менеджер заработал более 11 млн юаней ($1,54 млн), торгуя ее акциями в 2014–2015 годах.

Сунь Гофэн начал работать в Народном банке Китая в 1996 году, большую часть своей карьеры он провел в департаменте денежно-кредитной политики. Расследование против топ-менеджера началось весной 2022 года, оно стало частью масштабной антикоррупционной кампании в стране, которая затронула более 100 чиновников.

The Financial Times и CNN отмечали, что проверки в финансовом секторе усилились после того, как в прошлом октябре Си Цзиньпин первым в истории переизбрался главой Китая на третий срок. Он пообещал нулевую терпимость к коррупции, а также заявил, что Коммунистическая партия углубит структурные реформы и «займется регулированием всех видов финансовой деятельности».

В июне по подозрению во взяточничестве был арестован бывший заместитель председателя Народного банка Фань Ифэй.