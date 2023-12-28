Республиканцы проверят «сговор» Байдена с сыном
Республиканцы-конгрессмены в палате представителей США выяснят, пытался ли президент Джо Байден помешать сотрудничеству своего сына Хантера с республиканским комитетом, занимающимся вопросом импичмента. Об этом заявили главы юридического комитета Джим Джордан и комитета по надзору Джеймс Комер.
«В свете официального заявления Белого дома о том, что президент Байден заранее знал, что его сын, Хантер Байден, сознательно проигнорирует две повестки в конгресс, мы вынуждены в рамках нашего расследования по импичменту проверить, участвовал ли президент в сговоре с целью помешать работе конгресса», — объявили они.
В сообщении республиканцев упоминаются слова представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая рассказала, что «президент определенно был осведомлен о том, что собирался сказать его сын», когда Хантер в редком публичном заявлении раскритиковал позицию республиканцев. Исходя из этого, Байден знал о намерении сына проигнорировать повестки, заключили Джордан и Комер. По их мнению, необходимо расследовать, насколько президент был причастен к решениям Хантера.
Республиканцы подозревают президента в извлечении личной выгоды от сделок его сына с зарубежными партнерами, в том числе украинскими. Reuters отмечал, что конгрессмены все еще не нашли доказательств этому. Сын Байдена проигнорировал повестки от республиканцев и настаивает на публичной даче показаний. «Нет никаких доказательств в поддержку утверждений о том, что мой отец имел финансовое участие в моем бизнесе, потому что этого не было», — пояснял Хантер.
«Вместо того чтобы сделать что-нибудь, чтобы помочь улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью. Вместо того чтобы выполнять свою срочную работу, они предпочитают тратить время на этот необоснованный политический трюк», — считает президент.
Взаимосвязи
Все самое важное о цифровой трансформации бизнеса
Значимость цифровой трансформации
Видео
Цифровая трансформация в торговле
Видео
Цифровая трансформация в строительстве
Видео
Цифровые технологии в жилой недвижимости
Видео
Реклама, ПАО Сбербанк