РАНХиГС: Гайдаровский форум в начале января 2023 года не состоится

В РАНХиГС объявили об отмене Гайдаровского форума в начале года

Гайдаровский форум не будут проводить в начале следующего года, так как его формат «требует корректировки», сообщили в РАНХиГС. В академии не уточнили, перенесут ли мероприятие на более поздний срок

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Гайдаровский форум, который ежегодно проводится на площадке РАНХиГС, не состоится в начале января следующего года, сообщили ТАСС в пресс-службе академии.

В РАНХиГС пояснили, что формат мероприятия «требует корректировки, в том числе и с точки зрения формата работы с экспертным сообществом». В академии также указали на «необходимость пересмотра выстроенных годами алгоритмов поведения и взаимодействия с внешними и внутренними аудиториями».

В пресс-службе не уточнили, состоится ли форум позже, в 2023 году.

Гайдаровский форум, названный в честь экономиста и политика Егора Гайдара, проводится ежегодно с 2010 года в центральном кампусе РАНХиГС в Москве. Организаторами помимо академии выступают Институт экономической политики им. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. В мероприятии участвуют руководители правительства, министры, губернаторы, политики, чиновники и эксперты.

В 2021 и 2022 годах из-за пандемии коронавируса форум проходил в смешанном формате: эксперты вели дискуссии в специально оборудованных студиях на площадке кампуса РАНХиГС, а участники наблюдали за ходом обсуждений онлайн.

В 2021 году ректор РАНХиГС Владимир Мау говорил в интервью ТАСС, что формат форума «был очень интересен десять лет назад, но он исчерпывается». «Найдите новые форматы, найдите новые механизмы», — передавал он пожелания участников.