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«Металлоинвест» опроверг хранение руды на «тайных складах» на Украине

«Металлоинвест»: в портах Украины не было «подпольных складов», СБУ арестовала руду для ЕС
Железная руда, арестованная СБУ в украинских портах, была добыта в России и предназанчалась покупателям в Европе, сообщил «Металлоинвест». Накануне СБУ заявила об аресте «украинской руды» на «подпольных складах» в портах Украины
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Компания «Металлоинвест» опровергла данные Службы безопасности Украины (СБУ), заявившей накануне об аресте хранившейся на «подпольных складах» России на Украине «украинской железной руды», принадлежащей российскому бизнесмену Алишеру Усманову. Заявление компании есть у РБК.

«В связи с распространенным заявлением СБУ о якобы хранении компаниями Алишера Усманова «украинской железной руды» на «подпольных складах России» в морских портах Украины и намерениях по ее возможному вывозу на территорию России, сообщаем следующее. Данная информация не соответствует действительности, является абсурдной и намеренно вводит в заблуждение партнеров компании и представителей СМИ», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что на территории Украины арестовали «железорудное сырье, произведенное предприятиями компании «Металлоинвест» в России и предназначенное для ее покупателей за рубежом». Эта руда была направлена транзитом через территорию Украины до начала спецоперации и предназначалась «европейским потребителям», однако из-за блокировки украинских портов после 24 февраля сырье так и не было отправлено покупателям. «Таким образом, речь идет по факту о захвате старого коммерческого груза, предназначенного зарубежным покупателям, который был незаконно осуществлен властями Украины», — подчеркивается в заявлении. То, что об аресте груза, местонахождение которого украинским властям было известно почти год, сообщается только сейчас, «говорит исключительно о PR-задачах этой акции», заявила компания.

Накануне СБУ сообщила в телеграм-канале, что на территории нескольких портов Украины были обнаружены «подпольные склады России, где хранили более 160 тыс. тонн украинской железной руды». «Установлено, что найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха Алишера Усманова, входящего в ближайшее окружение военно-политического руководства Кремля», — писала СБУ. Стоимость сырья оценили почти в 2 млрд гривен (около $54,35 млн).

Руду, по версии СБУ, собирались переправить морскими судами на территорию России, чтобы затем использовать в нуждах военно-промышленного комплекса.

Алишер Усманов одним из первых российских бизнесменов попал под санкции Евросоюза в конце февраля. В обосновании санкций еврочиновники указали, что Усманов имеет особенно тесные связи с президентом Владимиром Путиным и является «одним из его фаворитов». Также против предпринимателя ввели санкции США, Канада, Великобритания и Япония.

Усманов — основатель и основной акционер холдинга USM (49%), которому принадлежат «Металлоинвест», «Удоканская нефть», «Мегафон» и другие активы. 29 апреля Усманов подал в Европейский суд общей юрисдикции апелляцию на решение ЕС ввести против него персональные санкции.

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