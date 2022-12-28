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ФСБ заявила о срыве запланированного спецслужбами Украины теракта

ФСБ заявила о срыве в Кабардино-Балкарии запланированного спецслужбами Украины теракта
Двое боевиков планировали устроить нападение в городе Чегем, а позже уехать в зону конфликта на Украине, отмечают в ФСБ

ФСБ заявила о срыве запланированного спецслужбами Украины теракта
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ФСБ заявила о том, что попыталась задержать в пригороде Нальчика двух ранее судимых граждан России, которые по заданию украинских спецслужб готовили теракт в городе Чегем (Кабардино-Балкария). В заявлении ведомства, на которое ссылается ТАСС, указывается, что боевики оказали вооруженное сопротивление и «ответным огнем нейтрализованы».

На месте боя обнаружены самодельное взрывное устройство на основе смеси аммиачной селитры и алюминиевой пудры мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

В спецслужбе заявили, что указанные лица являлись членами террористического сообщества, которое до 2021 году действовало в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Кабардино-Балкарской Республике. «После совершения преступления они планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Одновременно следственное управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии сообщило о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение и ношение оружия, совершенные группой лиц), ч.2 ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

26 декабря ФСБ сообщила о уничтожении украинской диверсионной группы в Брянской области. Всего были убиты четыре человека, у которых были обнаружены немецкие пистолеты-пулеметы и самодельные взрывные устройства.

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ФСБ теракт Кабардино-Балкария
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