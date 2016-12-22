Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,59 EUR Нал. 69,34 68,49 USD Бирж. 57,50 -0,24 EUR Бирж. 68,65 -0,03 USD ЦБ. 57,63 +0,17 EUR ЦБ. 68,79 +0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14249,99 -1148,00 MOEX 2102,89 -0,16% RTS 1150,58 +0,14% Brent 66,19 +0,41% DJIA 24833,76 +0,24% Nasdaq 6948,76 +0,14% FTSE 7622,88 +0,03%
Илья Яшин сообщил о своем задержании
Лента новостей
На юго-западе Москвы загорелся ангар 00:43, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 00:39, РБК и Porsche В Мурманске на территории рыбного порта произошел разлив нефти 00:05, Общество Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца 00:02, Политика МЧС предупредило москвичей о гололедице и тумане 28 дек, 23:53, Общество В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения 28 дек, 23:18, Общество Генератор идей для подарков 28 дек, 22:50, РБК и ЦУМ На Ставрополье в ДТП с автобусом и такси пострадали шесть человек 28 дек, 22:43, Общество Владелец «Перекрестка» оплатит лечение пострадавшим при взрыве 28 дек, 22:17, Общество Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы 28 дек, 22:07, Политика Российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» 28 дек, 22:03, Спорт СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД 28 дек, 21:48, Бизнес «Аэрофлот» включил в свой черный список 11 тыс. пассажиров 28 дек, 21:44, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 28 дек, 21:25, РБК и Porsche Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы 28 дек, 21:25, Бизнес Сборная России по лыжным гонкам избежала отстранения от соревнований 28 дек, 21:13, Спорт Президент Италии распустил парламент республики 28 дек, 21:08, Политика Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» назвал убийство случайным 28 дек, 21:02, Общество Суд арестовал открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директора 28 дек, 20:48, Общество Неизвестное увлечение Кристиана Диора 28 дек, 20:47, РБК и Dior Лавров пошутил о вмешательстве в выборы фразой «пришлось потрудиться» 28 дек, 20:41, Общество Замглавы Крыма потребовал 1 млн руб. с активиста за репост в Telegram 28 дек, 20:37, Политика Медведев частично отпустил цены на газ «Газпрома» 28 дек, 20:29, Бизнес «Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс 28 дек, 20:29, Общество Максим Ливси: честный рассказ о ресторанном бизнесе 28 дек, 20:03, РБК и Renault Юрий Семин рассказал о трансферных целях «Локомотива» 28 дек, 20:02, Спорт Ретейлеры рассказали о мерах безопасности после взрыва в «Перекрестке» 28 дек, 20:00, Общество Композитора Владимира Шаинского похоронят в Москве 28 дек, 19:53, Общество
Илья Яшин сообщил о своем задержании
Политика, 28 дек, 14:55
0
Илья Яшин сообщил о своем задержании
Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о том, что его задержала полиция. Встречу депутата со сторонниками 24 декабря в Лермонтовском сквере власти сочли несанкционированной и составили протокол
Илья Яшин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Столичная полиция задержала главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом он написал в своем Twitter.

Помощник политика Алексей Баранов рассказал РБК, что Яшина задержали четверо полицейских.

«Буквально десять минут назад к нему на улице подошли четыре полицейских, три в форме, один в гражданском, и сейчас везут его в ОВД «Красносельский», — сказал Баранов, уточнив, что Яшин сообщил ему о задержании по телефону. По словам Баранова, полиция не сообщает Яшину причину задержания, к политику направляется адвокат Александр Глушенков.

В ГУ МВД отказались пояснить РБК причину задержания Яшина.

Бывший координатор проекта РосЖКХ Дмитрий Таралов в своем Twitter написал, что политика доставили в ОВД Красносельский и оставят там до суда. У Яшина изъяли телефон, ключи и депутатское удостоверение.

Фото: Владислав Шатило / РБК

В воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере в центре Москвы глава совета депутатов провел встречу со своими сторонниками, которую изначально планировал организовать как «День свободных выборов». Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, а спустя несколько дней Мосгорсуд запретил проводить ее на Лермонтовской площади. Депутат сказал, что готов перенести мероприятие на проспект Сахарова, однако позже объявил, что формат акции изменен на «собрание граждан без каких-либо согласований».

Перед началом собрания в Лермонтовском сквере Яшин написал в Twitter, что к нему в дом пришли сотрудники полиции, но это не помешало ему явиться к месту проведения мероприятия. В ходе выступления депутат затронул темы коррупции, несменяемости власти, выборов и организации избирательного процесса в России. По официальным оценкам, в сквер 24 декабря пришли около 300 человек, половину из которых составляли журналисты и блогеры. В отношении Яшина полиция составила материал об административном нарушении. Сам он допускал, что может быть задержан после проведения «собрания граждан».

Авторы: Анна Трунина, Ольга Агеева.
Теги: Илья Яшин , задержание политика
Главное
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца Политика
Материалы по теме
Яшин рассказал о приходе полиции к его родителям Политика
В отношении Яшина собрали материал об административном правонарушении Политика
Яшин встретился со своими сторонниками в центре Москвы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.