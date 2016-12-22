Илья Яшин сообщил о своем задержании

Глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин сообщил о том, что его задержала полиция. Встречу депутата со сторонниками 24 декабря в Лермонтовском сквере власти сочли несанкционированной и составили протокол

Илья Яшин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Столичная полиция задержала главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина. Об этом он написал в своем Twitter.

Помощник политика Алексей Баранов рассказал РБК, что Яшина задержали четверо полицейских.

«Буквально десять минут назад к нему на улице подошли четыре полицейских, три в форме, один в гражданском, и сейчас везут его в ОВД «Красносельский», — сказал Баранов, уточнив, что Яшин сообщил ему о задержании по телефону. По словам Баранова, полиция не сообщает Яшину причину задержания, к политику направляется адвокат Александр Глушенков.

В ГУ МВД отказались пояснить РБК причину задержания Яшина.

Бывший координатор проекта РосЖКХ Дмитрий Таралов в своем Twitter написал, что политика доставили в ОВД Красносельский и оставят там до суда. У Яшина изъяли телефон, ключи и депутатское удостоверение.

В воскресенье, 24 декабря, в Лермонтовском сквере в центре Москвы глава совета депутатов провел встречу со своими сторонниками, которую изначально планировал организовать как «День свободных выборов». Мещанская межрайонная прокуратура предостерегла Яшина от проведения акции, а спустя несколько дней Мосгорсуд запретил проводить ее на Лермонтовской площади. Депутат сказал, что готов перенести мероприятие на проспект Сахарова, однако позже объявил, что формат акции изменен на «собрание граждан без каких-либо согласований».

Перед началом собрания в Лермонтовском сквере Яшин написал в Twitter, что к нему в дом пришли сотрудники полиции, но это не помешало ему явиться к месту проведения мероприятия. В ходе выступления депутат затронул темы коррупции, несменяемости власти, выборов и организации избирательного процесса в России. По официальным оценкам, в сквер 24 декабря пришли около 300 человек, половину из которых составляли журналисты и блогеры. В отношении Яшина полиция составила материал об административном нарушении. Сам он допускал, что может быть задержан после проведения «собрания граждан».