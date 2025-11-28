Сийярто: если мирный саммит по Украине состоится, то он пройдет в Будапеште

Сийярто рассказал об обещании Путина насчет мирного саммита по Украине

Помимо Путина, в переговорах участвовали Лавров, Новак и Ушаков. Российский МИД назвал переговоры позитивными, Будапешт заявил, что «мы достигли того, за чем приехали»

Петер Сийярто (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказал о том, как прошла встреча премьера республики Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Москве.

«Премьер-министр Орбан вновь подчеркнул, что Венгрия стоит на стороне мира. <...> Президент России заверил нас, что если мирный саммит [по Украине] состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште», — написал Сийярто в соцсети Х.

Орбан в Кремле заявил, что надеется, что мирный план США и переговоры с ними приведут «к этому самому миру». В ответ Путин поблагодарил премьера, отметил его взвешенную позицию и подчеркнул, что их отношения с Орбаном можно назвать хорошими.

В переговорах с Орбаном, помимо Путина, участвовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков. Лавров оценил встречу как «очень позитивный разговор».

Также Сийярто добавил, что «мы достигли того, за чем приехали».

«Энергетическая безопасность Венгрии гарантирована. Президент Путин заверил, что Россия будет поставлять законтрактованные объемы газа и нефти — вовремя, через нефтепровод «Дружба» и газопровод «Турецкий поток», — добавил он.

Новак сообщил, что в Кремле обсуждалась возможность выкупа Венгрией активов российских нефтяных компаний. «Многое зависит от коммерческих переговоров. Эта работа должна проводиться тихо и без особой публичности», — сказал он в интервью «Первому каналу».