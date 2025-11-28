 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Сийярто рассказал об обещании Путина насчет мирного саммита по Украине

Сийярто: если мирный саммит по Украине состоится, то он пройдет в Будапеште
Сюжет
Переговоры России и США
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Помимо Путина, в переговорах участвовали Лавров, Новак и Ушаков. Российский МИД назвал переговоры позитивными, Будапешт заявил, что «мы достигли того, за чем приехали»
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказал о том, как прошла встреча премьера республики Виктора Орбана и президента России Владимира Путина в Москве.

«Премьер-министр Орбан вновь подчеркнул, что Венгрия стоит на стороне мира. <...> Президент России заверил нас, что если мирный саммит [по Украине] состоится, то он, несомненно, пройдет в Будапеште», — написал Сийярто в соцсети Х.

Орбан в Кремле заявил, что надеется, что мирный план США и переговоры с ними приведут «к этому самому миру». В ответ Путин поблагодарил премьера, отметил его взвешенную позицию и подчеркнул, что их отношения с Орбаном можно назвать хорошими.

В переговорах с Орбаном, помимо Путина, участвовали глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Александр Новак, помощник президента Юрий Ушаков. Лавров оценил встречу как «очень позитивный разговор».

Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру
Политика

Также Сийярто добавил, что «мы достигли того, за чем приехали».

«Энергетическая безопасность Венгрии гарантирована. Президент Путин заверил, что Россия будет поставлять законтрактованные объемы газа и нефти — вовремя, через нефтепровод «Дружба» и газопровод «Турецкий поток», — добавил он.

Новак сообщил, что в Кремле обсуждалась возможность выкупа Венгрией активов российских нефтяных компаний. «Многое зависит от коммерческих переговоров. Эта работа должна проводиться тихо и без особой публичности», — сказал он в интервью «Первому каналу».

Анастасия Лежепекова
Венгрия Владимир Путин Орбан переговоры Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Александр Новак фото
Александр Новак
политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
