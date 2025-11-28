 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК

Спецэфир телеканала РБК об обысках и отставке Ермака
Сюжет
Дело Тимура Миндича

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку после проведённых у него обысков. Как это отразится на президенте Владимире Зеленском и мирных переговорах - в спецэфире телеканала РБК.

Теги
Персоны
Андрей Ермак Украина Владимир Зеленский обыски уголовное дело
Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
