К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подал в отставку после проведённых у него обысков. Как это отразится на президенте Владимире Зеленском и мирных переговорах - в спецэфире телеканала РБК.
