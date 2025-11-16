Axios рассказал, как Швейцария задобрила Трампа подарками

Разговор с президентом Швейцарии в августе не помог уговорить Трампа отменить пошлины. Тогда страна отправила в Белый дом бизнесменов, которые подарили Трампу часы Rolex и слиток золота. После этого президент снизил пошлины до 15%

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Швейцария отправила в США делегацию промышленных бизнесменов с подарками, чтобы задобрить американского президента Дональда Трампа и добиться снижения пошлин, сообщает Axios.

В частности, речь идет о настольных часах Rolex и золотом слитке весом 1 кг. Слиток Трампу вручили во время визита делегации 4 ноября, он был отмечен цифрами 45 и 47 в честь его президентских сроков.

Пошлины против Швейцарии, а также в отношении еще 64 стран Трамп ввел в начале августа. Для Швейцарии тарифы тогда составили 39%, это одна из самых высоких ставок в мире и самая высокая в Европе.

Financial Times со ссылкой на источники писала, что за день до того, как США объявили об «уточненных» пошлинах в отношении десятков стран, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер провела «катастрофический» телефонный разговор с американским лидером, однако не смогла уговорить Трампа. «Женщина была мила, но не хотела слушать», — заявил Трамп в эфире CNBC об их разговоре, передает Axios.

Когда переговоры на высшем уровне зашли в тупик, Швейцария решила сменить тактику и направила 4 ноября в Белый дом делегацию национальных бизнес-лидеров. «Трамп — бизнесмен, и ему нравится говорить о бизнесе с бизнесменами», — отметил в разговоре с Axios представитель администрации.

В делегацию вошли глава группы компаний MKS SA, занимающаяся торговлей драгоценными металлами, Марван Шарки (именно он подарил Трампу золотой слиток), глава Rolex Жан-Фредерик Дюфур (подарил настольные часы), председатель люксового конгломерата Richemont Йоханн Руперт и сооснователь трейдинговой компании Mercuria Даниэль Ягги.

Подарки и беседа пришлись Трампу по душе, пишет Axios. Вскоре после встречи он написал в Truth Social: «Для меня было большой честью встретиться с высокопоставленными представителями Швейцарии. Мы обсудили многие вопросы, включая, что наиболее важно, торговлю и торговый дисбаланс <...> Я хочу похвалить всех присутствовавших за отлично выполненную работу».

Как пишет портал, тон таким жестам задала компания Apple. В августе генеральный директор Тим Кук, чтобы избежать пошлин, подарил Трампу гравированный стеклянный диск с основанием из 24-каратного золота в честь новых инвестиций компании в США на $100 млрд.

«Побить рекорд Apple было непросто, но швейцарцам это удалось», — сообщил Axios представитель администрации Трампа.

Представители Белого дома уточнили, что лидер принял подарки от имени своей президентской библиотеки, что сделало их получение законным.

Согласно законодательству США, госслужащим, включая президента, запрещено принимать личные подарки от иностранных лидеров без одобрения конгресса. Подарки стоимостью до $480 (примерно 39 тыс. руб. по состоянию на 16 ноября 2025 года) можно оставить себе, а более дорогие должны быть переданы в Национальное управление архивов и документации.

В результате Швейцарии удалось добиться цели. В пятницу, 14 ноября, США объявили о снижении пошлин на швейцарские товары с 39 до 15%. В ответ страна согласилась снизить торговые барьеры, а швейцарские компании — увеличить инвестиции в США.