Суд отказал политтехнологу Кисиеву в удовлетворении иска к ФСБ

Дмитрий Кисиев (Фото: kisievdt / Telegram)

В Мосгорсуде прошло закрытое судебное заседание по иску политтехнолога Дмитрия Кисиева к ФСБ, целью которого было оспорить заключение ведомства, ставшее основанием для лишения крымчанина гражданства.

Суд отказал в удовлетворении иска, сообщил РБК представлявший интересы Кисиева адвокат Александр Молохов. Он планирует обжаловать это решение.

Кисиеву было отказано в личном присутствии на судебном заседании на основании того, что у него нет доступа к гостайне.

Адвокат Молохов рассказал РБК, что на данный момент, помимо этого судебного процесса, бывший руководитель штаба Бориса Надеждина инициировал еще два: апелляцию на решение Верховного суда по иску об оспаривании нормы порядка прекращения российского гражданства, а также иск к МВД в Тверском районном суде по оспариванию лишения Кисиева гражданства России.

Процесс по иску к МВД начнется 23 декабря в Тверском районном суде. Молохов уверен, что к Кисиеву не применимы те нормы права, на основании которых его лишили гражданства. «Его нельзя приравнять к тем мигрантам, которые приносили присягу. Он получил гражданство автоматически, он не приносил присягу. Если его можно лишать гражданства, как и других крымчан, автоматом получивших его в 2014 году, тогда можно лишать гражданства и всех остальных россиян, которые получили его в порядке признания», — говорит Молохов. Он считает, что это может стать предметом для разбирательства в Конституционном суде.

Дмитрий Кисиев родился в июне 1994 года в крымском Джанкое. Высшее образование получил в Российском государственном университете правосудия. Российское гражданство получил после вхождения Крыма в состав России в 2014 году.

Во время президентской кампании 2024 года возглавлял штаб Бориса Надеждина, которому было отказано в регистрации в связи с тем, что рабочая группа ЦИК признала недостоверными более допустимых по закону 5% подписей.

В июле этого года Кисиев в своем телеграм-канале опубликовал скан заключения ФСБ, подписанного заместителем руководителя Второй службы, начальником управления Алексеем Жало. В документе говорится, что спецслужба установила факт совершения Кисиевым действий, которые «негативно влияют на политическую и социальную стабильность в обществе», а также «создают угрозу национальной безопасности страны и являются основанием для прекращения приобретенного им российского гражданства».

В октябре он был доставлен в отдел МВД, где ему вручили уведомление с требованием покинуть территорию России в течение трех дней на основании того, что он лишен гражданства Российской Федерации.