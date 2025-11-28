 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет

В Узбекистане через три месяца вступит в силу закон, запрещающий оборот электронных сигарет, а за изготовление, хранение или перевозку запрещенной продукции будет грозить уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей для них, сообщает пресс-служба Минюста республики. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.

Также устанавливается уголовная ответственность за изготовление, хранение, транспортировку, ввоз или вывоз из Узбекистана запрещенных к обороту в стране электронных сигарет, табачных изделий или электронных систем доставки никотина. Так, если подобные действия совершались в особо крупном размере или после применения административного наказания, предусмотрены следующие санкции:

  • штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ; равна 412 тыс. сумов — 2,7 тыс. руб.);
  • исправительные работы от двух до трех лет;
  • ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;
  • лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«При этом лицо, совершившее указанные действия, освобождается от ответственности в случае, если оно признало вину и передало в органы власти продукты, обращение которых запрещено», — говорится в сообщении.

Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В России депутаты Госдумы подготовили закон о полном запрете вейпов и жидкостей для них, а также ужесточении ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции, писал ранее РБК. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией.

Согласно актуальной версии инициативы, запрет будет введен с 1 сентября 2026 года. Сами разрешения начнут выдавать с 1 марта нового года, а для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям установят переходный период до 1 сентября 2027 года. Для розничной торговли пошлина на каждую торговую точку составит 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии, для оптовиков же пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Разрешения на розничную торговлю будут выдавать власти субъекта, а на оптовую — Росалкогольтабакконтроль.

Также поправки к законопроекту разработал Минфин, предложил разрешить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон и уведомить о введении запрета Росалкогольтабакконтроль.

Президент России Владимир Путин поддержал введение запрета на продажу вейпов. Он отметил важность «не только такого решения, но и проведения соответствующей работы» среди молодежи.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Узбекистан вейп электронные сигареты запрет
Материалы по теме
Пермский край первым в России запретил розничную продажу вейпов
Общество
Группа депутатов подготовила поправки о полном запрете вейпов в России
Политика
Саратовская облдума запретила детям вход в точки продажи табака и вейпов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:02 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:02
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41
Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время Политика, 13:36