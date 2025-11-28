В Узбекистане запретят оборот электронных сигарет

В Узбекистане через три месяца вступит в силу закон, запрещающий оборот электронных сигарет, а за изготовление, хранение или перевозку запрещенной продукции будет грозить уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы

Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, запрещающий оборот электронных сигарет и жидкостей для них, сообщает пресс-служба Минюста республики. Он вступит в силу через три месяца после опубликования.

Также устанавливается уголовная ответственность за изготовление, хранение, транспортировку, ввоз или вывоз из Узбекистана запрещенных к обороту в стране электронных сигарет, табачных изделий или электронных систем доставки никотина. Так, если подобные действия совершались в особо крупном размере или после применения административного наказания, предусмотрены следующие санкции:

штраф в размере от 300 до 500 базовых расчетных величин (БРВ; равна 412 тыс. сумов — 2,7 тыс. руб.);

исправительные работы от двух до трех лет;

ограничение свободы на срок от трех до пяти лет;

лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

«При этом лицо, совершившее указанные действия, освобождается от ответственности в случае, если оно признало вину и передало в органы власти продукты, обращение которых запрещено», — говорится в сообщении.

В России депутаты Госдумы подготовили закон о полном запрете вейпов и жидкостей для них, а также ужесточении ответственности за незаконный оборот и вовлечение несовершеннолетних в потребление никотинсодержащей продукции, писал ранее РБК. Соответствующие поправки внесли ко второму чтению законопроекта о лицензировании розничной торговли табаком и никотинсодержащей продукцией.

Согласно актуальной версии инициативы, запрет будет введен с 1 сентября 2026 года. Сами разрешения начнут выдавать с 1 марта нового года, а для приведения торговых точек в соответствие новым требованиям установят переходный период до 1 сентября 2027 года. Для розничной торговли пошлина на каждую торговую точку составит 20 тыс. руб. за каждый год действия лицензии, для оптовиков же пятилетняя лицензия обойдется в 800 тыс. руб. Разрешения на розничную торговлю будут выдавать власти субъекта, а на оптовую — Росалкогольтабакконтроль.

Также поправки к законопроекту разработал Минфин, предложил разрешить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них на региональном уровне. Для этого субъект должен будет принять соответствующий закон и уведомить о введении запрета Росалкогольтабакконтроль.

Президент России Владимир Путин поддержал введение запрета на продажу вейпов. Он отметил важность «не только такого решения, но и проведения соответствующей работы» среди молодежи.