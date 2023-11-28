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Политика ,  
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Киевские власти сообщили о работе систем ПВО

Киевская ОВА: в области работает ПВО, объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, включая Киев и Киевскую область. Власти сообщают о работе ПВО в столичном районе и призывают жителей проследовать в укрытия
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Киевской области работают системы ПВО, жителям необходимо немедленно проследовать в укрытия, говорится в сообщении киевской ОВА.

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины, включая Киев и Киевскую область.

Последний раз о взрывах и работе ПВО над Киевом власти сообщали в ночь на 25 ноября. Тогда, по данным городской администрации и мэра украинской столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе города произошел пожар в нежилом помещении на площади 100 кв. м, также возникло возгорание на территории детского сада. Минэнерго Украины сообщало, что в центре Киева без света остались 77 жилых домов и 120 учреждений из-за обесточенной воздушной линии.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Киев Воздушная тревога ПВО Военная операция на Украине Киевская область
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