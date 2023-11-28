В Красном Кресте исключили эвакуацию сотрудников из сектора Газа

Красный Крест будет оставаться в секторе Газа, пока это будет возможно, заявил РБК региональный директор МККК Фабрицио Карбони. Двое сотрудников организации уже погибли, все из местных работников потеряли кого-то из близких

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Представители Международного комитета Красного Креста останутся в секторе Газа до последнего момента, его присутствие в палестинском анклаве необходимо как никогда, заявил в интервью РБК директор Регионального управления оперативной деятельности МККК на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони. Он подтвердил гибель двух сотрудников организации во время последней волны насилия в секторе Газа.

Отвечая на вопрос, рассматривалась ли возможность эвакуации сотрудников Красного Креста из сектора Газа, Карбони сказал: «Нет, ни в коем случае». «Наша организация останется до самого последнего момента в Газе. Конечно, мы не сможем остаться, если не будет обеспечено никакой безопасности, если нас будут атаковать, если стороны конфликта не захотят нашего присутствия. Но мы будем делать все, что в наших силах, чтобы остаться. Мы всегда были в Газе, сейчас настал тот момент, когда наше присутствие в Газе нужно как никогда», — пояснил он.

По словам Карбони, в Газе находятся около 130 сотрудников МККК из числа резидентов-палестинцев, а также примерно 30 международных сотрудников. Он заметил, что не может назвать точные цифры, они постоянно меняются, так как комитет «старается осуществлять так много ротаций, как только возможно». Недавно в анклав прибыла бригада хирургов и медицинского персонала, но на данный момент Красный Крест фокусируется на освобождении заложников и заключенных, пояснил Карбони.



Региональный директор МККК напомнил, что сотрудники комитета сталкиваются с проблемами в области безопасности при работе в секторе Газа. «У нас были серьезные инциденты, связанные с вопросами безопасности, когда наши машины останавливали или даже в наших водителей стреляли. С тех пор мы улучшили координацию с различными сторонами, чтобы мы могли поставлять медикаменты на север и эвакуировать раненых с севера на юг. Но передвижение с севера на юг до сих пор очень опасно и сложно», — признал он.

Карбони рассказал, что после начала войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа погибли двое сотрудников Красного Креста. «Нам очень тяжело. Они наши друзья, люди, которые отдали свою жизнь организации и людям в Газе. Их все знали, они были одними из нас. И речь не только о них, но и об их семьях, детях, которые были убиты. Это очень тяжелый для нас момент, но тем не менее наши сотрудники знают, что у них есть гуманитарная миссия, и каждый день, выходя на работу, они делают то, что должны делать. Думая о наших коллегах, мы изо дня в день стараемся сделать все, что в наших силах», — сказал он. Карбони также добавил: «Я могу заверить вас, что все наши сотрудники, находящиеся в Газе, кого-то потеряли. Это точно».

Израиль ведет войну против палестинского движения ХАМАС, которое напало на страну 7 октября и захватило десятки заложников. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские силы намерены полностью ликвидировать группировку.

Утром 24 ноября между Израилем и ХАМАС было объявлено четырехдневное перемирие. Стороны при посредничестве Катара и Египта также договорились об обмене удерживаемыми лицами. Группировка пообещала группами по 12–13 человек отпускать захваченных в плен и увезенных в Газу заложников, Израиль — освободить 150 палестинских заключенных. В обоих случаях речь идет о женщинах и несовершеннолетних.