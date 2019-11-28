Медведев назвал риски «тупого подхода» к созданию цифрового госуправления

По словам премьера, подрядчики просят обеспечить их определенными компьютерами из госбюджета, в результате чего «закупается то, что абсолютно ненужно». Это чревато неэффективным управлением и коррупцией, сказал Медведев

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что к созданию цифровой платформы государственного управления нельзя подходить «втупую», как этого иногда «хочется многим сделать», передает ТАСС.

По его словам, иногда подрядчики говорят, что для того, чтобы быть современными и перейти на цифровую платформу взаимоотношений, нужно купить по смете за счет бюджета компьютеры определенной комплектации и посадить «столько-то людей». «Этот подход тупой, поскольку он затратный и содержит в себе риски или неэффективного управления, или коррупции», — сказал Медведев, уточнив, что в таких случаях нередко «закупается то, что абсолютно ненужно».

По мнению премьера, важно обеспечить безопасность цифровой платформы, но прежде всего «понять, как действовать, какие поручения нужны и какие акты нужны, чтобы эту работу развернуть». Глава государства также добавил, что сегодня в России разрабатываются суперсервисы для оказания комплексных услуг для россиян. По его словам, по планам до конца 2021 года должны быть созданы 25 таких суперсервисов.

Ранее правительство назначило компанию «Ростелеком» и НИИ «Восход» единственными поставщиками решений для перевода ведомственных ИТ-систем в государственную единую облачную платформу на 2019–2020 годы. Концепция государственной единой облачной платформы, или «гособлака» была создана в августе. Согласно документу, к 2024 году 90% государственных систем должно быть перенесено в «облако».