Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
В полиции ответили на сообщения о краже Рыбкой €2 тыс. в «Москва-Сити» Общество, 21:28 Президент «Зенита» заявил о мечте Кокорина завершить карьеру в Петербурге Спорт, 21:20 Банки попросили у ЦБ и приставов помощи в борьбе с обналичиванием Финансы, 21:17 WADA назвало дату рассмотрения рекомендации по статусу РУСАДА Спорт, 21:14 Спецборт МЧС вернул из Ирака более 30 российских детей Общество, 21:11 Почитай старших: кто автор текста. Тест РБК и Билайн, 21:10 Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако» Технологии и медиа, 21:00 ТАСС узнал об отставке главы полиции на метро Москвы после стрельбы Общество, 20:49 ФСИН ответила на сообщения о попытке самоубийства историка Соколова Общество, 20:41 «Нафтогаз» получил предложение «Газпрома» о продлении транзита газа Экономика, 20:37 Отложить смартфон и обнаружить: жизнь вокруг ярче любого экрана РБК и Mercedes-Benz, 20:29 Суд отказался выпустить из СИЗО генерала юстиции с 4-й степенью рака Общество, 20:26 Евросоюз заявил об упущенной Минском возможности на выборах в парламент Политика, 20:25 Федор Емельяненко осудил Макгрегора за оскорбление дагестанцев Спорт, 20:24
Технологии и медиа ,  
0 
Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако»

Правительство назначило «Ростелеком» и НИИ «Восход» единственными поставщиками решений для перевода ведомственных ИТ-систем в государственную единую облачную платформу на 2019–2020 годы, следует из опубликованного 18 ноября постановления правительства.

Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования. НИИ «Восход» займется переводом инфраструктуры Росгвардии и ФТС.

Концепция государственной единой облачной платформы или «гособлака» была утверждена в августе 2019 года. В течение 2020 года система будет тестироваться в нескольких ведомствах, а ее промышленная эксплуатация должна стартовать в конце 2021 года. К 2024 году 90% государственных систем должно быть перенесено в гособлако.

Согласно постановлению правительства, оба исполнителя имеют право привлекать подрядчиков-партнеров при условии, что не менее 10% работ будет выполняться непосредственно «Ростелекомом» и НИИ «Восход». Предельный срок, на который заключаются госконтракты, — 31 декабря 2020 года.

По прогнозу iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка коммерческих дата-центров вырастет на 26,9%, до 36,2 млрд руб. Крупнейшим игроком этого рынка станет «Ростелеком», количество стоек которого к концу года достигнет 9,9 тыс. штук. По оценке экспертов, в ближайшем будущем на рынок коммерческих дата-центров будет активно влиять именно создание «гособлака». В 2020 году тестирование «гособлака» может принести рынку 28,6 млрд руб.

Теги: правительство, цифровизация
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Аналитики связали сокращение игроков на рынке дата-центров с майнингом
Технологии и медиа
Спасти и сохранить: как устроены крупнейшие мировые дата-центры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter