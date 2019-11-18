Правительство выбрало операторов перевода госорганов в «облако»

Правительство назначило «Ростелеком» и НИИ «Восход» единственными поставщиками решений для перевода ведомственных ИТ-систем в государственную единую облачную платформу на 2019–2020 годы, следует из опубликованного 18 ноября постановления правительства.

Как указано в документе, «Ростелеком» назначается единственным исполнителем осуществляемых Минкомсвязью закупок, связанных с переводом в «облако» информационных систем и ресурсов Минтруда, Минюста, Ростехнадзора, Росимущества, Государственной фельдъегерской службы, Росархива и Фонда социального страхования. НИИ «Восход» займется переводом инфраструктуры Росгвардии и ФТС.

Концепция государственной единой облачной платформы или «гособлака» была утверждена в августе 2019 года. В течение 2020 года система будет тестироваться в нескольких ведомствах, а ее промышленная эксплуатация должна стартовать в конце 2021 года. К 2024 году 90% государственных систем должно быть перенесено в гособлако.

Согласно постановлению правительства, оба исполнителя имеют право привлекать подрядчиков-партнеров при условии, что не менее 10% работ будет выполняться непосредственно «Ростелекомом» и НИИ «Восход». Предельный срок, на который заключаются госконтракты, — 31 декабря 2020 года.

По прогнозу iKS-Consulting, в 2019 году объем рынка коммерческих дата-центров вырастет на 26,9%, до 36,2 млрд руб. Крупнейшим игроком этого рынка станет «Ростелеком», количество стоек которого к концу года достигнет 9,9 тыс. штук. По оценке экспертов, в ближайшем будущем на рынок коммерческих дата-центров будет активно влиять именно создание «гособлака». В 2020 году тестирование «гособлака» может принести рынку 28,6 млрд руб.