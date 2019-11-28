CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

CNN узнал о планах администрации Трампа сократить выплаты США в НАТО

Белый дом решил урезать свою долю прямого финансирования НАТО, надеясь на то, что брешь в бюджете альянса восполнят другие страны, передает телеканал

Администрация президента США Дональда Трампа решила сократить расходы на выплаты в бюджет НАТО. Об этом сообщает телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что доля прямого финансирования США составляла около 22%, что покрывало расходы на содержание штаб-квартиры альянса, его инвестиции в обеспечение безопасности и некоторые совместные военные операции стран-участниц.

Теперь, как сообщили CNN в Минобороны США, Белый дом хочет урезать выплаты примерно до 16%. По словам источников телеканала, ожидается, что недостачу в бюджете закроют другие страны-участницы альянса.

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