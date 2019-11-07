Германия повысит военные расходы до 2% ВВП

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Германия нарастит военные расходы до уровня 1,5% от ВВП к 2024 году и до уровня 2% — к 2031 году. Об этом сообщила в Twitter министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. В 2018 году расходы Германии на оборону составили $49 млрд, или 1,2% от ВВП, следует из базы данных Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Ожидается, что в следующем году Германия потратит на оборону порядка 1,37% от ВВП, то есть более $50 млрд, сообщала The Financial Times со ссылкой на официальную статистику.

Крамп-Карренбауэр вступила в должность министра обороны в июле, пообещав увеличить расходы на оборону. При этом она заявила, что при повышении трат будет руководствоваться объективными нуждами немецких вооруженных сил, а не внешним давлением.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно настаивал на том, чтобы европейские члены НАТО повысили расходы на оборону. Он, в частности, указывал на необходимость стран-участниц тратить на оборону не менее 2% от своего ВВП в соответствии с целью, утвержденной членами альянса на саммите в 2014 году.

В апреле генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что большинство стран — участниц НАТО планируют увеличить расходы до 2% ВВП к 2024 году и это имеет большое значение для развития альянса. «С 2016-го до конца настоящего года мы добавили $100 млрд дополнительно в оборонный бюджет», — заявил Столтенберг.