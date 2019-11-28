Госдеп заявил о выплате Венесуэлой долгов России и КНР деньгами от нефти

США считают, что те деньги, которые Венесуэла получает от продажи нефти, уходят на закрытие долгов перед другими странами. Как утверждают в Госдепе, их следовало направить на закупки продуктов и лекарств для граждан

Эллиот Абрамс (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро использует полученные от продажи нефти деньги на выплаты по долгам перед Россией и Китаем вместо того, чтобы потратить их на продовольствие и медикаменты для местных жителей. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс на брифинге в Госдепе.

Он отметил, что падение экономики страны и дефицит продовольственных товаров начались задолго до того, как США ввели санкции против Венесуэлы. По словам Абрамса, у жителей страны никогда не было доступа к прибылям от продажи нефти при режиме Мадуро, «который использовал венесуэльское топливо, чтобы платить за средства подавления собственного народа, и выкачивал миллиарды долларов для обогащения банковских счетов членов правительства».

«Например, в течение этого года Венесуэла подписала контракты на военные закупки у России на сумму $209 млн: истребители «Сухого», военные вертолеты и другие [аппараты]», — заявил Абрамс.

Дипломат добавил, что у Венесуэлы есть деньги, однако они не тратятся на обеспечение граждан продуктами питания и медикаментами. «Режим заплатил российской нефтяной компании «Роснефть» более $1,5 млрд, чтобы уменьшить долг <...> Он отправил Китаю нефть на сумму чуть менее $3 млрд, большая часть которой была ушла на сокращение долгов. На Кубу была отправлена нефть на сумму около $900 млн. Это около $5 млрд, которые можно было бы потратить на еду и лекарства, но этого не сделали» — заявил Абрамс.