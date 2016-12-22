Дочь главы РСПП перейдет на работу в тульскую облдуму

Дочь главы РСПП Евгения Шохина получит мандат депутата Тульской областной думы вместо Юлии Марьясовой, которая перейдет в московскую мэрию. Ранее Шохина работала в представительстве Тульской области при правительстве России

Евгения Шохина (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Евгения Шохина, главный редактор журнала «Бизнес России» и директор Фонда поддержки социальных проектов, может получить мандат депутата Тульской областной думы, рассказал РБК источник в мэрии Москвы и подтвердил собеседник, близкий к правительству Тульской области.

Дочери президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина достанется мандат вице-спикера облсовета Юлии Марьясовой. Та, по информации источников РБК, перейдет на работу в московское правительство. Она займет пост заместителя руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, уточнил источник РБК, близкий к мэрии Москвы.

Глава комитета Тульской облдумы по экономической политике и финансам Александр Рэм будет вице-спикером вместо Марьясовой, а Шохина получит ее мандат и комитет по экономполитике, отметил собеседник РБК, близкий к региональной администрации. «Ей также обещано стать председателем облдумы следующего созыва или отправить сенатором, на ее выбор», — добавил источник. Информацию о возможных перестановках подтвердил собеседник РБК, близкий к столичным властям.

РБК направил запрос Шохиной, Марьясова к моменту публикации не ответила на звонки РБК.

Дочь близкого друга Евгения Шохина — дочь главы РСПП Александра Шохина. В 2015 году она занимала должность замруководителя представительства администрации Тульской области при правительстве России. Также работала гендиректором «Издательского дома РСПП». «Шохин является близким другом [экс-главы Тульской области Владимира] Груздева. Когда он, будучи губернатором, представлял ее на должность представителя региона, то так и называл — дочкой близкого друга», — отметил источник РБК, близкий к тульскому правительству.

Прошлые выборы в областной парламент состоялись в 2014 году. Марьясова шла на них в региональной группе № 4 от партии «Единая Россия». Евгения Шохина — четвертая в региональном списке. Ради нее второй и третий участники списка откажутся от своих претензий на мандат, утверждает источник, близкий к московской мэрии.

Марьясова займется мобилизацией населения для голосования на выборах в Мосгордуму, сказал источник РБК. Департамент территориальных органов исполнительной власти, куда она придет, курирует деятельность московских префектур. Он находится в подчинении у недавно назначенной главой аппарата мэрии Натальи Сергуниной. Она сменила на этом посту Анастасию Ракову (та стала вице-мэром по социальным вопросам), которую называли «правой рукой» мэра Москвы Сергея Собянина.

Марьясова до приезда в Тулу работала в фонде поддержки «Единой России» и занимала ряд должностей в правительстве Москвы и префектурах. В 2012 году занимавший тогда пост губернатора области Владимир Груздев назначил ее своим заместителем в сфере внутренней политики и по вопросам безопасности. «Она всегда занималась выборами и считается креатурой Груздева, который сейчас сотрудничает с мэрией Москвы», — отметил источник РБК, близкий к тульским властям.