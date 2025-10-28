Балицкий извинился за свои слова о защите Курской области

Извинений от запорожского губернатора потребовал глава Курской области Александр Хинштейн. Балицкий объяснил свои слова о «курчанах» и принес извинения

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил свои слова с критикой защиты Курской области и принес за них извинения. По его словам, он обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций.

«Под словом «курчане» имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России. Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И это ряд людей, которые непосредственно виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Как передает «Блокнот Запорожье», он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. «В 2023 году мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет», — добавил он.

Извинений от Балицкого ранее потребовал губернатор Курской области Александр Хинштейн. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — написал он.

Весной этого года по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений в Курской области были арестованы экс-губернатор Алексей Смирнов (он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года) и его бывший заместитель Алексей Дедов. По делу также проходит руководство упраздненной Корпорации развития Курской области. Бывшему генеральному директору корпорации Владимиру Лукину, находящемуся под стражей с декабря 2024 года, вменяют растрату более 173 млн руб., выделенных на строительство укреплений. Кроме Лукина заключены под стражу и трое его заместителей.

Хинштейн обвинял корпорацию в том, что она «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды», и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».

В сентябре Смирнов попал под государственную защиту в связи с заключением им сделки со следствием, он признан «главным фигурантом и основным свидетелем» по делу.

Смирнов возглавил Курскую область после перехода Романа Старовойта в Минтранс. В июле Старовойт был освобожден от должности министра, в день отставки его тело было обнаружено в личном автомобиле в подмосковном Одинцово. Следственный комитет заявил, что основная версия произошедшего — самоубийство.