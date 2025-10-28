 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Балицкий извинился за свои слова о защите Курской области

Балицкий объяснил свои слова с критикой защиты Курской области и извинился
Сюжет
Военная операция на Украине
Извинений от запорожского губернатора потребовал глава Курской области Александр Хинштейн. Балицкий объяснил свои слова о «курчанах» и принес извинения

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил свои слова с критикой защиты Курской области и принес за них извинения. По его словам, он обращался не ко всем жителям региона, а к бывшему руководству, которое сейчас проходит по ряду уголовных дел, связанных со строительством фортификаций.

«Под словом «курчане» имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенного на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, что привело к вторжению противника на территорию России. Фигуранты проходят по статье о мошенничестве, совершенном в составе организованной группы с использованием служебного положения. И это ряд людей, которые непосредственно виновны в той ситуации, с которой героически справлялась вся страна, наша Армия, каждый житель», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Хинштейн потребовал извинений Балицкого за критику защиты Курской области
Политика
Александр Хинштейн

Речь идет о словах Балицкого, сказанных им во время прямой линии 28 октября. Как передает «Блокнот Запорожье», он говорил о защите Запорожской области и вкладе в это осужденного на пять лет за мошенничество бывшего генерал-майора, экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

«В 2023 году мы все сделали, чтобы отстоять Родину. И мы защитили ее, не чета курчанам», — сказал Балицкий.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет», — добавил он.

Извинений от Балицкого ранее потребовал губернатор Курской области Александр Хинштейн. «Даже в условиях мирного времени подобные высказывания официального лица недопустимы. А уж тем более сегодня, когда слово — это тоже оружие, и враг пытается использовать любую ситуацию, чтобы раскачать наше общество», — написал он.

Весной этого года по делу о мошенничестве на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений в Курской области были арестованы экс-губернатор Алексей Смирнов (он занимал этот пост с мая по декабрь 2024 года) и его бывший заместитель Алексей Дедов. По делу также проходит руководство упраздненной Корпорации развития Курской области. Бывшему генеральному директору корпорации Владимиру Лукину, находящемуся под стражей с декабря 2024 года, вменяют растрату более 173 млн руб., выделенных на строительство укреплений. Кроме Лукина заключены под стражу и трое его заместителей.

Хинштейн обвинял корпорацию в том, что она «стараниями чиновников превратилась в настоящую супермонополию», а «прежние руководители Курской области Смирнов, Дедов и другие просто не могли не видеть, кому доверяют бюджетные миллиарды», и «сознательно превращали в крупнейшего господрядчика проектный мини-офис».

В сентябре Смирнов попал под государственную защиту в связи с заключением им сделки со следствием, он признан «главным фигурантом и основным свидетелем» по делу.

Смирнов возглавил Курскую область после перехода Романа Старовойта в Минтранс. В июле Старовойт был освобожден от должности министра, в день отставки его тело было обнаружено в личном автомобиле в подмосковном Одинцово. Следственный комитет заявил, что основная версия произошедшего — самоубийство.



Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России




Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Елена Чернышова
Евгений Балицкий Александр Хинштейн извинения Курская область Запорожская область
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
