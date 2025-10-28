Белоруссия назвала срок постановки «Орешника» на боевое дежурство

Эйсмонт: «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство в Белоруссии в декабре

Наталья Эйсмонт (Фото: Максим Шеметов / EPA / ТАСС)

Ракетный комплекс «Орешник» заступит на боевое дежурство в Белоруссии в декабре 2025 года, сообщила пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Создание условий для размещения «Орешника» в Республике Беларусь заканчивается. В декабре текущего года он будет поставлен на боевое дежурство, поэтому всякие разговоры, быть или не быть «Орешнику», на этом исчерпаны», — сказала она.

«Орешник» — баллистическая ракета средней дальности (БРСД), единственная официально заявленная БРСД на вооружении российской армии.

В декабре 2024 года белорусский лидер Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о размещении на территории республики современных российских систем вооружений, включая «Орешник».

Российский лидер в ответ сообщил, что это может произойти во второй половине 2025-го, отметив, что размещение подобного вооружения стало возможным после подписания между Москвой и Минском договора о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств.

В июле Лукашенко сообщил, что «Орешник» разместят на территории Белоруссии к концу 2025 года.

Материал дополняется.