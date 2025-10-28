 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Новый премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер Японии Такаити номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Как отметила Такаити, «мир стал более спокойным» за короткий промежуток времени. Она добавила, что была впечатлена и вдохновлена Трампом
Дональд Трамп и&nbsp;Санаэ Такаити
Дональд Трамп и Санаэ Такаити (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинет кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«За такой короткий промежуток времени мир стал более спокойным», — сказала Такаити, добавив, что была впечатлена и вдохновлена Трампом.

Как пишет The New York Post, Такаити заявила, что выдвинула кандидатуру президента США на премию мира в 2026 году. Представитель Белого дома рассказал газете, что премьер «сообщила президенту о выдвижении его кандидатуры и вручила ему документы».

Япония и США подписали соглашение о «новом золотом веке» отношений
Политика
Дональд Трамп и&nbsp;Такаити Санаэ

Такаити объявила о выдвижении кандидатуры Трампа, после того как лидеры подписали документы о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций.

Стороны также подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Трамп с 27 октября находится с официальным визитом в Японии.

В 2025 году премию мира вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Комментируя это решение, Белый дом заявил, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

