Новый премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Как отметила Такаити, «мир стал более спокойным» за короткий промежуток времени. Она добавила, что была впечатлена и вдохновлена Трампом

Дональд Трамп и Санаэ Такаити (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити выдвинет кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Reuters.

«За такой короткий промежуток времени мир стал более спокойным», — сказала Такаити, добавив, что была впечатлена и вдохновлена Трампом.

Как пишет The New York Post, Такаити заявила, что выдвинула кандидатуру президента США на премию мира в 2026 году. Представитель Белого дома рассказал газете, что премьер «сообщила президенту о выдвижении его кандидатуры и вручила ему документы».

Такаити объявила о выдвижении кандидатуры Трампа, после того как лидеры подписали документы о «новом золотом веке» отношений между странами, а также меморандум о взаимопонимании относительно стратегических инвестиций.

Стороны также подписали рамочную программу об обеспечении поставок важнейших полезных ископаемых и редкоземельных металлов. Трамп с 27 октября находится с официальным визитом в Японии.

В 2025 году премию мира вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. Комментируя это решение, Белый дом заявил, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».