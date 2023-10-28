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Замглавы полиции Украины отстранили из-за данных о жене-гражданке России

Замглавы полиции Украины Тишлек отстранен из-за данных о жене-гражданке России
Украинские журналисты опубликовали расследование, в котором заявили, что жена Дмитрия Тишлека имеет действующий российских паспорт. Замглавы Нацполиции Украины сообщил, что СМИ «исказили факты» о нем и его семье
Дмитрий Тишлек
Дмитрий Тишлек (Фото: Национальная полиция Украины)

Заместитель руководителя национальной полиции Украины Дмитрий Тишлек отстранен от исполнения обязанностей до конца расследования, которое начато из-за сообщений о том, что его жена является гражданкой России, заявил в своем телеграм-канале министр внутренних дел страны Игорь Клименко.

«Дмитрий Тишлек после опубликованного журналистского расследования публично обратился с заявлением в ГБР [Государственное бюро расследований], чтобы правоохранители проверили обнародованную информацию», — написал министр.

Клименко заявил, что уголовное расследование уже ведется, и он с нетерпением ожидает результатов. «Уверяю, если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты неотложные и жесткие управленческие решения», – пообещал он.

Тишлек служит в структурах МВД Украины с 2006 года, следует из его биографии на сайте Нацполиции страны. Он начинал карьеру в Донбассе следователем, позднее перешел работать в Национальную полицию, где стал заместителем руководителя в сентябре 2023 года.

Журналисты проекта Bihus.info в конце октября выпустили фильм-расследование про Тишлека. По их данным, жена чиновника Александра Балакай (ее семья переехала в Россию в начале нулевых), ранее получила российский паспорт, который по состоянию на лето 2023 года остается действующим, передает издание «Обозреватель». 

Тишлек, комментируя данные из расследования, заявил, что СМИ «исказили факты» о нем и о его семье, передает «Украинская правда». «Отдельные ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью», – сказал чиновник.

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Он добавил, что сам решил обратиться в ГБР для проведения проверки данных, которые были опубликованы журналистами. 

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Национальная полиция Украины гражданство России МВД отстранение
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