Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева

Статью помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова, где любавичских хасидов называют сектой, можно было бы назвать «антисемитским бредом», заявил раввин. В ФЕОР считают, что содержащиеся в ней тезисы «создают причину для вражды»

Берл Лазар (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал статью помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о «неоязыческих культах» на Украине. Он заявил, что еврейская община России восприняла материал «с крайним недоумением», а содержащиеся в ней тезисы считает оскорблением «миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России», передает издание «Лехаим».

Статья Павлова под заголовком «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы» вышла в «Аргументах и фактах» 26 октября. В ней говорится, что с 1990-х годов на Украине «множилось число адептов религиозных сект». Павлов утверждает, что «наибольшие зверства на территории Донбасса и в других русскоязычных регионах Украины многие годы творили фанатики, ослепленные идеями, далекими от здравого смысла, морали и традиционных религиозных учений», и пишет о необходимости «десатанизации Украины».

В тексте помощник Николая Патрушева затрагивает любавичский хасидизм, широко распространенное направление в иудаизме. Он называет движение «сектой» и утверждает, что главный принцип его сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами». В числе приверженцев движения Павлов называет бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского «и ряд других украинских олигархов».

Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совбеза, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение Хабад — не секта, а легитимная школа иудаизма. Он отметил, что сам принадлежит к этому направлению, также как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России». Идеология Хабада «постулирует уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку», подчеркнул раввин.

В заявлении Берла Лазара говорится, что словам Павлова «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо», но пост главного раввина России не позволяет этого сделать. Он призвал общество и российские власти отреагировать на «новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России».

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода считает, что заявления Павлова «создают причину для вражды между людьми». Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совбеза, пишет «Независимая газета».

Официальный представитель движения Хабад в России Борух Горин сказал, что его удивило то, «кем и на каком уровне заявление было сделано», передает Newsru.co.il. Он считает, что подобные высказывания со стороны помощника секретаря Совбеза можно оценивать как официальную позицию властей.