Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 03:28
В США заявили, что не стремятся к переговорам по ядерной сделке с Ираном Политика, 03:02
Вирусологи оценили опасность нового штамма COVID «цербер» Общество, 03:00
На Украине заявили об аресте имущества шести российских сенаторов Политика, 02:55
Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева Политика, 02:19
В МИДе назвали спутники Запада на Украине «законной целью» для ударов Политика, 02:14
В Сирии сообщили об обстреле Дамаска со стороны Израиля Политика, 01:31
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Провал «Барселоны» и судейский скандал. Итоги дня в Лиге чемпионов Спорт, 01:12
Bloomberg узнал о смягчении позиции США по потолку цен на нефть из России Политика, 01:03
Арестович заявил о неприятных изменениях на Херсонском направлении Политика, 00:51
Как решали квартирный вопрос в России: от эскроу до льготной ипотеки РБК и Дом.РФ, 00:40
CNN узнал о поездке главы ЦРУ на Украину и встрече с Зеленским Политика, 00:38
«Нужна перезагрузка». Сможет ли Ян вернуть чемпионский титул UFC Спорт, 00:01
Аналитики назвали «женские» и «мужские» улицы Москвы Технологии и медиа, 00:00
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева

Главный раввин России назвал оскорбительной статью помощника Патрушева о хасидах
Статью помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова, где любавичских хасидов называют сектой, можно было бы назвать «антисемитским бредом», заявил раввин. В ФЕОР считают, что содержащиеся в ней тезисы «создают причину для вражды»
Берл Лазар
Берл Лазар (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Главный раввин России Берл Лазар раскритиковал статью помощника секретаря Совбеза Алексея Павлова о «неоязыческих культах» на Украине. Он заявил, что еврейская община России восприняла материал «с крайним недоумением», а содержащиеся в ней тезисы считает оскорблением «миллионов верующих евреев, в том числе значительного большинства евреев России», передает издание «Лехаим».

Статья Павлова под заголовком «Что варят в «ведьмином котле». На Украине набрали силу неоязыческие культы» вышла в «Аргументах и фактах» 26 октября. В ней говорится, что с 1990-х годов на Украине «множилось число адептов религиозных сект». Павлов утверждает, что «наибольшие зверства на территории Донбасса и в других русскоязычных регионах Украины многие годы творили фанатики, ослепленные идеями, далекими от здравого смысла, морали и традиционных религиозных учений», и пишет о необходимости «десатанизации Украины».

В тексте помощник Николая Патрушева затрагивает любавичский хасидизм, широко распространенное направление в иудаизме. Он называет движение «сектой» и утверждает, что главный принцип его сторонников — превосходство «над всеми нациями и народами». В числе приверженцев движения Павлов называет бизнесменов Виктора Пинчука и Игоря Коломойского «и ряд других украинских олигархов».

Берл Лазар, комментируя статью помощника секретаря Совбеза, указал, что любавичские хасиды и религиозное движение Хабад — не секта, а легитимная школа иудаизма. Он отметил, что сам принадлежит к этому направлению, также как и «90% раввинов, работающих в иудейских общинах России». Идеология Хабада «постулирует уважение ко всем религиям, проповедующим веру в единого Бога, ко всем народам и к каждому человеку», подчеркнул раввин.

В заявлении Берла Лазара говорится, что словам Павлова «можно было бы назвать вульгарным антисемитским бредом и брезгливо пройти мимо», но пост главного раввина России не позволяет этого сделать. Он призвал общество и российские власти отреагировать на «новые перепевы старых кровавых наветов от имени сотрудника Совета безопасности России».

Президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода считает, что заявления Павлова «создают причину для вражды между людьми». Российский еврейский конгресс попросил Следственный комитет и прокуратуру дать оценку заявлениям помощника секретаря Совбеза, пишет «Независимая газета».

Читайте на РБК Pro
Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать
Вы готовы торговать с Китаем. Что нужно знать про юань и банковские счета

Официальный представитель движения Хабад в России Борух Горин сказал, что его удивило то, «кем и на каком уровне заявление было сделано», передает Newsru.co.il. Он считает, что подобные высказывания со стороны помощника секретаря Совбеза можно оценивать как официальную позицию властей.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Берл Лазар раввин Совет Безопасности хасиды Украина евреи ФЕОР
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Главный раввин Москвы ушел с должности
Общество
Jerusalem Post узнала о предупреждении еврейским организациям от Минюста
Политика
Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter