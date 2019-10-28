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«Владимир Путин унаследовал хаос»: главное из новой книги Горбачева
28 октября первый президент СССР Михаил Горбачев опубликовал новую книгу — «Что поставлено на карту: будущее глобального мира». РБК ознакомился с текстом и выбрал главные цитаты
Михаил Горбачев (Фото: Иван Секретарев / AP)

О возможности гонки вооружений

  • «Президент США заявил, что США надеются заключить новый, «хороший» договор (вместо ДРСМД, из которого США вышли в 2019 году. — РБК). Какой договор — о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США Помпео о том, что у США «нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение». Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет. И эти заверения явно не убедили европейцев. Они встревожены, и их можно понять. У всех на памяти «ракетный кризис» начала 1980-х годов, когда на нашем континенте развертывались сотни ракет — советских СС-20 и американских «Першингов» и крылатых ракет. И все понимают, что новый раунд ракетной гонки может оказаться еще опаснее».
  • «Уже в середине 1990-х годов и еще больше — в последующие годы стала набирать силу и вскоре возобладала <…> милитаризация мышления и поведения ряда стран, ориентация на силу как главное средство обеспечения безопасности, разбухание военных бюджетов, расшатывание и демонтаж системы ограничения вооружений. Сегодняшние военные приготовления все больше напоминают подготовку к реальной войне. <…> Одна из неотложных задач: военные доктрины и концепции должны стать предметом серьезного и ответственного обсуждения. В этой сфере многое вызывает тревогу. <...> Для США возможность ответить ядерным ударом на неядерную угрозу была и остается частью их военной доктрины. <…> Военная доктрина Российской Федерации, опубликованная в 2014 году, также предусматривает такую возможность «в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Вместе с тем недавно президент Владимир Путин заявил, что «у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории». Если вести разговор на этой основе, то, надеюсь, удастся сблизить позиции и затем идти дальше».
  • «На нынешнем этапе главная ответственность лежит на США и России. Эти две страны должны возобновить переговоры, найти выход из тупиковой ситуации, продемонстрировать всему миру, что они готовы выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Напомню: центральное обязательство состоит в том, что в обмен на отказ подавляющего большинства стран мира от ядерного оружия ядерные державы будут сокращать свои арсеналы и в конечном счете их ликвидируют».

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Об экономике и политике современной России

  • «Встав во главе государства, Владимир Путин унаследовал хаос. <…> Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по «учебнику демократии», чтобы найти выход из почти катастрофического положения. <…> Президент страны не мог не пойти на решительные шаги. Часть общества отнеслась к ним критически, некоторые из них воспринимались как авторитарные. <…> Но довольно быстро люди увидели: что-то стало меняться в лучшую сторону. <…> И если цель власти — создание условий для становления сильной современной демократии, то я готов поддержать президента, даже не соглашаясь с отдельными его шагами и решениями».
  • «Для России актуален вопрос сменяемости власти. <…> Возникают вопросы: следует ли и впредь замыкать политические процессы и решения на одного человека? Какой может оказаться при такой модели управления и политического лидерства цена ошибки? И можно ли рассчитывать на то, что изъяны этой модели будут всегда компенсироваться личными качествами президента? Над этими вопросами должен задумываться и сам президент. Я за то, чтобы они стали предметом широкой общественной дискуссии. <…> Устойчивость государственной конструкции, перспективы развития страны в конечном счете зависят от прочности политических институтов, от доверия к ним людей, от притока в политику новых сил. Иначе — инерция, застой, политическая апатия. Какие опасности они таят, мы знаем из сравнительно недавней истории».
  • «Россия не вошла в число лидеров мировой экономики. Замедлились темпы роста, и это все больше сказывается на уровне жизни людей. <...> Острой социальной проблемой является неравенство в доходах людей и разрыв между крупными городами и регионами, отстающими в развитии. Пока не дала существенных результатов начавшаяся борьба с коррупцией. <…> Нужен поиск новых подходов, новых рычагов — чтобы экономика росла быстрее и чтобы она работала не на «показатели», а на людей, чтобы результаты ощутил каждый человек. <…> Надо снимать искусственные барьеры на пути торговли, сотрудничества, инвестиций. Уверен: к нам придут новые партнеры, и они не разочаруются в своем выборе».

Об отношениях России с Западом

  • «В мировой политике сейчас нет задачи важнее и сложнее, чем восстановление доверия между Россией и Западом. На Западе признают, что это необходимо, потому что без России невозможно решить ни одну из серьезных международных проблем. Но всю ответственность за нынешнее положение возлагают на Россию. <…> Пора понять, что так с Россией говорить нельзя. И тем более — не надо даже пытаться ее изолировать, испортить ее отношения с другими странами. Это пытались делать не раз, и в последние пять лет, и раньше. Но не получилось».
  • «Я никогда не скрывал своего мнения: решение о расширении НАТО было крупнейшей стратегической ошибкой Запада, шагом к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе и за ее пределами».

О глобальных вызовах

  • «Сложнейшая проблема будущего глобального мира — как обеспечить его разумную управляемость. Пока не видно, в каких формах она может осуществляться. Ни политические лидеры, ни граждане не готовы поддержать лозунг «мирового правительства». Много критики обращено в адрес существующих институтов мирового сообщества — в частности ООН и всей системы ее организаций. <…> Необходимо всерьез заняться демократизацией международных организаций. Они должны стать более открытыми для контроля общественности, более прозрачными и более отзывчивыми к нуждам простых людей».
  • «Не менее важны переговоры о недопущении гонки вооружений в тех сферах, где, как говорится, вот-вот может рвануть. Это, в частности, космические вооружения и информационно-кибернетическая сфера. Страшно даже представить себе, что произойдет, если огромные возможности современных технологий развернутся в военном направлении. Было бы правильно как можно скорее начать консультации по этим проблемам в Совете Безопасности ООН. Угроза милитаризации космоса и киберпространства реальна и по своим возможным последствиям катастрофична».
  • «Две угрозы нависли над человечеством, и обе могут свести на нет все усилия по обеспечению достойной жизни для сегодняшних и грядущих поколений людей. Это угроза опустошительной войны с применением оружия массового уничтожения и угроза экологической катастрофы в результате ускоряющегося процесса глобального потепления климата, которое в значительной мере — сегодня это уже невозможно отрицать — связано с деятельностью человека. Глобальные экологические угрозы <…> невозможно устранить в национальных рамках и зачастую даже на основе существующих форм международного сотрудничества. По сути, глобальные риски — это выражение новой формы глобальной взаимозависимости. Они требуют новых форм международного взаимодействия».

Зеленая экономика 
Почему глобальное потепление касается всех?

  • «Технологии XXI века — это искусственный интеллект, робототехника, нанотехнологии, генная инженерия, клонирование, эксперименты с виртуальной реальностью, другие перспективные направления. Как и подавляющее большинство людей, я не могу сказать, что хорошо представляю себе, что происходит в каждой из этих сфер. Но очевидно, что они таят в себе много неожиданного, непредсказуемого. Вижу опасность в том, что новые технологии, знания о них оказываются в руках сравнительно небольших групп людей. Где гарантия, что они всегда будут действовать дальновидно и нравственно? <…> Думаю, назрел вопрос о том, какие механизмы надо создать на национальном и международном уровнях, чтобы безграничные возможности человеческого ума не ставили под угрозу будущее человечества».
  • «Наступление правонационалистических сил приобретает характер общеевропейского и даже трансатлантического «движения». У этого движения есть свои идеологи, мощная финансовая подпитка, поддержка средств массовой информации. Разочарование избирателей в политическом «истеблишменте» особенно ударило по партиям левой части политического спектра. А традиционным правым партиям все чаще приходится вступать в коалицию с крайне правыми. <…> Итогом может стать новое издание авторитаризма — более или менее «мягкого», причем в глобальном масштабе. И приходится констатировать, что европейская социал-демократия не смогла в полной мере предвидеть эту тенденцию и пока не нашла на нее убедительного ответа».

О международном терроризме и войне в Афганистане

  • «Я с самого начала назвал военную акцию США (2003-го года в Ираке. — РБК) ошибкой. Причем ошибкой стратегического характера. Но тогда еще мы не могли представлять себе всех ее масштабов и последствий. Они в полной мере проявились в последующие годы. Одно из этих последствий — разрастание и распространение буквально по всему миру террористической угрозы. Конечно, угроза международного терроризма возникла раньше. И всем странам, которые в той или иной мере несут ответственность за возникновение этой угрозы, надо эту ответственность осознать. Другими словами — признать свои ошибки и сделать надлежащие выводы. Такой ошибкой было решение советского руководства в 1979 году о вводе войск в Афганистан. Оно было принято узкой группой людей, без всестороннего анализа, вопреки мнению экспертов и даже военного руководства. Признав эту ошибку, мы приняли решение о выводе советских войск из Афганистана».
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: Михаил Горбачев, Владимир Путин, ДРСМД
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