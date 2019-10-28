Политика , 28 окт, 17:54
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«Владимир Путин унаследовал хаос»: главное из новой книги Горбачева
28 октября первый президент СССР Михаил Горбачев опубликовал новую книгу — «Что поставлено на карту: будущее глобального мира». РБК ознакомился с текстом и выбрал главные цитаты
Михаил Горбачев
О возможности гонки вооружений
- «Президент США заявил, что США надеются заключить новый, «хороший» договор (вместо ДРСМД, из которого США вышли в 2019 году. — РБК). Какой договор — о наращивании вооружений? Думаю, это обещание никого не должно вводить в заблуждение, как и заявление госсекретаря США Помпео о том, что у США «нет планов немедленно размещать новое ракетное вооружение». Оно означает лишь, что пока этих ракет у США нет. И эти заверения явно не убедили европейцев. Они встревожены, и их можно понять. У всех на памяти «ракетный кризис» начала 1980-х годов, когда на нашем континенте развертывались сотни ракет — советских СС-20 и американских «Першингов» и крылатых ракет. И все понимают, что новый раунд ракетной гонки может оказаться еще опаснее».
- «Уже в середине 1990-х годов и еще больше — в последующие годы стала набирать силу и вскоре возобладала <…> милитаризация мышления и поведения ряда стран, ориентация на силу как главное средство обеспечения безопасности, разбухание военных бюджетов, расшатывание и демонтаж системы ограничения вооружений. Сегодняшние военные приготовления все больше напоминают подготовку к реальной войне. <…> Одна из неотложных задач: военные доктрины и концепции должны стать предметом серьезного и ответственного обсуждения. В этой сфере многое вызывает тревогу. <...> Для США возможность ответить ядерным ударом на неядерную угрозу была и остается частью их военной доктрины. <…> Военная доктрина Российской Федерации, опубликованная в 2014 году, также предусматривает такую возможность «в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Вместе с тем недавно президент Владимир Путин заявил, что «у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. Это значит, что мы готовы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по нашей территории». Если вести разговор на этой основе, то, надеюсь, удастся сблизить позиции и затем идти дальше».
- «На нынешнем этапе главная ответственность лежит на США и России. Эти две страны должны возобновить переговоры, найти выход из тупиковой ситуации, продемонстрировать всему миру, что они готовы выполнить свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия. Напомню: центральное обязательство состоит в том, что в обмен на отказ подавляющего большинства стран мира от ядерного оружия ядерные державы будут сокращать свои арсеналы и в конечном счете их ликвидируют».
Об экономике и политике современной России
- «Встав во главе государства, Владимир Путин унаследовал хаос. <…> Я не представляю себе, как можно было в этих условиях действовать по «учебнику демократии», чтобы найти выход из почти катастрофического положения. <…> Президент страны не мог не пойти на решительные шаги. Часть общества отнеслась к ним критически, некоторые из них воспринимались как авторитарные. <…> Но довольно быстро люди увидели: что-то стало меняться в лучшую сторону. <…> И если цель власти — создание условий для становления сильной современной демократии, то я готов поддержать президента, даже не соглашаясь с отдельными его шагами и решениями».
- «Для России актуален вопрос сменяемости власти. <…> Возникают вопросы: следует ли и впредь замыкать политические процессы и решения на одного человека? Какой может оказаться при такой модели управления и политического лидерства цена ошибки? И можно ли рассчитывать на то, что изъяны этой модели будут всегда компенсироваться личными качествами президента? Над этими вопросами должен задумываться и сам президент. Я за то, чтобы они стали предметом широкой общественной дискуссии. <…> Устойчивость государственной конструкции, перспективы развития страны в конечном счете зависят от прочности политических институтов, от доверия к ним людей, от притока в политику новых сил. Иначе — инерция, застой, политическая апатия. Какие опасности они таят, мы знаем из сравнительно недавней истории».
- «Россия не вошла в число лидеров мировой экономики. Замедлились темпы роста, и это все больше сказывается на уровне жизни людей. <...> Острой социальной проблемой является неравенство в доходах людей и разрыв между крупными городами и регионами, отстающими в развитии. Пока не дала существенных результатов начавшаяся борьба с коррупцией. <…> Нужен поиск новых подходов, новых рычагов — чтобы экономика росла быстрее и чтобы она работала не на «показатели», а на людей, чтобы результаты ощутил каждый человек. <…> Надо снимать искусственные барьеры на пути торговли, сотрудничества, инвестиций. Уверен: к нам придут новые партнеры, и они не разочаруются в своем выборе».