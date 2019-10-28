СМИ сообщили о переносе новой волны губернаторских отставок на весну

Плановых отставок губернаторов этой осенью не планируется, максимум стоит ожидать одной-двух отставок. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Собеседники издания связывают это с тем, что нынешние главы регионов должны будут обеспечить отопительный сезон и подготовку к зиме. Второй причиной называется сокращение так называемого «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца. Как уточнил один из собеседников, прошлогодняя кампания показала, что «становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».

Источники издания сообщают, что обсуждавшиеся ранее отставки, в частности, губернаторов Еврейской автономной (ЕАО) и Камчатской областей, могут перенести предположительно на весну.

По информации издания, в регионах, где в 2020 году планируются выборы, уже начался комплексный аудит общественно-политической ситуации. В следующем году истекают полномочия глав 16 регионов.

Новую волну осенних отставок ранее анонсировала газета «Коммерсантъ». По ее данным, она должна была начаться во второй половине октября в регионах, где в 2020 году должны пройти выборы глав.