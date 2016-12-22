Антииммигрантская AfD впервые вошла во все региональные парламенты ФРГ

Партия «Альтернатива для Германии» (AfD) впервые получила места в парламенте федеральной земли Гессен. Это означает, что теперь у нее будут депутаты во всех регионах страны

Фото: Bernd von Jutrczenka / AP / dpa

«Альтернатива для Германии», которая требует пересмотреть условия членства ФРГ в Евросоюзе и настаивает на изменении миграционного законодательства, получила 12% на выборах в парламент земли Гессен на западе страны. Это означает, что она впервые пробилась в законодательные собрания всех регионов страны.

Успех AfD не означает, что ей предоставят шанс войти в правящую коалицию в Гессене. Потеряв часть голосов, первое место там заняла партия ХДС канцлера Ангелы Меркель, следует из экзитполов ARD, которые приводит агентство Reuters. Если в 2013 году за нее проголосовали 38% местных жителей, то теперь — 28%. Тем не менее у ХДС будет шанс на коалицию с «Зелеными», которые получили 19,5%.

Второе место на выборах в Гессене получили социал-демократы. Они потеряли 10% и заручились поддержкой 20% избирателей.

Опрос, который был проведен в конце сентября по всей территории Германии, показал, что наибольшей популярностью у жителей пользуется ХДС, за которой следуют «Альтернатива для Германии» и СДПГ. При этом у AfD растет число сторонников в западных землях, а на территории бывшей ГДР она по популярности уже выходит на первое место.

В программе партии — немедленная депортация нелегалов и создание для иностранных рабочих финансовых условий, мотивирующих их покинуть Германию. ​Кроме того, партия считает, что в Германии главенствующую роль должна играть немецкая культура.