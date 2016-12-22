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Россия решила развернуть комплексы «Самарканд» под Калининградом
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Россия решила развернуть комплексы «Самарканд» под Калининградом
Политика, 10:51
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Россия решила развернуть комплексы «Самарканд» под Калининградом
Новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» будут развернуты в 13 военных частях по всей России, в том числе и под Калининградом. НАТО ранее неоднократно обвиняло Москву в растущей милитаризации этого региона
Стационарные комплексы РЭБ (Фото: Пресс-служба Минобороны)

Министерство обороны намерено разместить новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ряде стратегических направлений, в том числе в Калининградской области и в Белоруссии. Это следует из извещения о проведении закрытого аукциона на монтаж оборудования, размещенного на сайте госзакупок.

«Доработка, монтаж и подключение составных частей комплекса РЭП (радиоэлектронного подавления. — РБК) «Самарканд» к системе передачи данных Министерства обороны Российской Федерации», — описывается суть контракта. Начальная стоимость контракта — 61 млн руб. Все комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года.

Исполнителю предстоит обеспечить работу комплексов в 13 военных частях. По данным из открытых источников, перечисленные в тендере воинские части дислоцируются на Дальнем Востоке, в Мурманской и Нижегородской областях, Калининградской области и Белоруссии. Эту информацию подтверждает и агентство «Интерфакс».

О развертывании комплексов «Самарканд» на объектах Северного морского флота было известно с 2017 года, об этом сообщало Минобороны. На Балтийском флоте обучение специалистов для работы на этих комплексах проводилось в мае 2017 года.

Задачей комплексов радиоэлектронного подавления является постановка помех и срыв коммуникаций противника.

CNN показала снимки со спутника строительства бункеров под Калининградом
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НАТО обвиняет Россию в милитаризации Калининградской области и модернизации военных объектов в самом западном регионе страны. Внимание на военную активность России в Калининградской области ранее обращал генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью РБК. «Мы замечаем, что в последние несколько лет Россия милитаризует Калининградскую область: она разместила там новые современные средства вооружения... Мы также замечаем, что Россия инвестирует в инфраструктуру Калининграда, я не буду называть конкретные системы вооружения, согласно информации разведывательных служб НАТО, но мы пристально следим за деятельностью России в Калининграде», — говорил он.

Особую тревогу Запада, в частности, вызывает размещение под Калининградом ракетных комплексов «Искандер». А в октябре телекомпания CNN на основании данных спутникового наблюдения сообщила, что российские военные модернизировали хранилища ядерных зарядов в регионе.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: РЭБ , Балтийский флот , Калининград
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