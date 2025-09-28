 Перейти к основному контенту
Трамп обвинил ФБР в провоцировании беспорядков у Капитолия в 2021 году

Он заявил, что агитаторами протестов у Капитолия, вероятно, выступали 274 агента ФБР. Трамп отметил, что хочет знать, кто были эти агенты, и чем они занимались в тот день

Агенты ФБР разжигали беспорядки на акции у Капитолия 6 января 2021 года, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, ФБР разместила в тот день у Капитолия 274 агента бюро.

«Как теперь выясняется, агенты ФБР находились на протесте 6 января и в его рядах, вероятно, действуя как Агитаторы и Мятежники, но точно не как «Сотрудники правоохранительных органов», — говорится в публикации президента США.

Трамп подчеркнул, что он хочет знать личности каждого из агентов, и чем они занимались. Он предупредил, что занимавшему тогда пост директора ФБР Кристоферу Рэю придется «дать серьезные объяснения».

В Колорадо из Капитолия уберут портрет Трампа, который ему не понравился
6 января 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на выборах Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд.

При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

По данным NBC, не менее 1,5 тыс. человек были предъявлены обвинения, из них 645 человек были приговорены к лишению свободы на сроки от нескольких дней до 22 лет.

Одним из первых действий, которые Трамп предпринял после возвращения в Белый дом, стало помилование около 1,6 тыс. участников штурма Капитолия.

В начале февраля 2025 года сотрудников ФБР обязали рассказать, какую роль они играли в расследовании дела о штурме Капитолия. Тысячи агентов получили анкеты, в которых нужно указать свою должность, описать обязанности, а также рассказать, как именно они участвовали в расследовании — например, проводили обыски и допросы и давали показания в суде.

