Политика
0

Мексика и США договорились о мерах против нелегального трафика оружия

Инициатива получила название «Миссия Брандмауэр: Объединенные усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия». Инициатива позволит предотвратить ввоз нелегального оружия

Мексика и США запустили инициативу, согласно которой они объединят усилия по борьбе с незаконным потоком оружия через общую границу, сообщает пресс-служба мексиканского МИД.

Встреча представителей кабинета министров по вопросам безопасности Мексики и официальных лиц правительства США прошла накануне, 27 сентября. Это было первое заседание Группы по обеспечению безопасности Мехико и Вашингтона.

«Было объявлено о запуске инициативы «Миссия Брандмауэр: Объединенные усилия в борьбе с незаконным оборотом огнестрельного оружия», направленной на пресечение незаконного потока оружия через общую границу», — говорится в сообщении.

Основными целями инициативы станут активизация пограничных операций по предотвращению ввоза оружия в Мексику, расширения использования приложения eTrace, которое позволяет правоохранительным органам отслеживать происхождение и покупателя огнестрельного оружия, а также внедрение технологий идентификаций во всех 32 штатах Мексики. Кроме этого, программа будет направлена на укрепление обмена информацией и расширение масштабов расследований и судебного преследования по делам.

Посол Мексики ответил на вопрос о бойцах наркокартелей на Украине
Политика
Эдуардо Вильегас Мехиас

Отношения между США и Мексикой ухудшились после того, как американский президент Дональд Трамп пригрозил установить пошлины в размере 25% на мексиканские товары, если власти страны не предпримут усилий по прекращению нелегальной миграции и не остановят трафик синтетического опиоида фентанила в США. Сразу после вступления в должность он объявил на южной границе страны чрезвычайное положение и направил туда войска.

В июле Пентагон сообщал, что к границе с Мексикой отправлены 8,5 тыс. солдат. С марта по июль было осуществлено 3,5 тыс. патрулирований.

В июле Трамп объявил о вводе пошлин 30% на товары из ЕС и Мексики с 1 августа и пригрозил соразмерным повышением тарифов, если Брюссель и Мехико решат принять ответные меры.

Мексика, по словам ее лидера Клаудии Шейнбаум, готова заключить с США соглашения о безопасности в сфере иммиграции и борьбы с картелями, но его основой должны стать «общая ответственность, взаимное доверие, уважение суверенитета, а также сотрудничество без подчинения».

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

