Лидер «Хезболлы» перестал выходить на связь после израильских ударов

Связь потеряна с Хасаном Насраллой и другими высокопоставленными членами группировки. Израиль нанес удар по штаб-квартире «Хезболлы» вечером 27 сентября, а позже отчитался о новых атаках по ее объектам в ливанской столице

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Связь с лидером шиитской группировки «Хезболла» Хасаном Насраллой оказалась потеряна после ударов Израиля по южным пригородам Бейрута, сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к группе. Bloomberg также пишет, что его местонахождение неизвестно.

Израиль назвал своей целью штаб-квартиру «Хезболлы». По данным источника ABC, в момент атаки Насралла и некоторые его помощники находились в ливанской столице. The Wall Street Journal пишет, что нет связи и с рядом высокопоставленных членов группировки.

Несколько часов назад собеседник Reuters, близкий к «Хезболле», сообщал, что Насралла жив. Иранское агентство Tasnim писало, что он в безопасном месте. Группировка до сих пор не делала каких-либо заявлений о его судьбе.

Израиль нанес удар по Бейруту вечером 27 сентября, ливанские власти сообщили о шести погибших и десятках пострадавших. Несколько часов спустя представитель армии обороны ЦАХАЛ предупредил о новых атаках по объектам «Хезболлы», расположенных под домами в южных пригородах, и призвал жителей ряда районов срочно эвакуироваться. Израильские военные сообщили, что ликвидировали несколько командиров, в том числе руководителя ракетного подразделения Мухаммеда Али Исмаила.

Шиитская группировка при этом назвала ложью сообщения ЦАХАЛ о том, что под зданиями, которые стали целями ударов, размещены склады с оружием.

На этом фоне президент США Джо Байден поручил в случае необходимости скорректировать расстановку американских сил на Ближнем Востоке. Он заявил журналистам, что Соединенные Штаты заранее не были уведомлены о действиях Израиля. Госсекретарь Энтони Блинкен призвал стороны выбрать «путь дипломатии».

Израиль и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами с начала октября 2023 года, но в последние недели обстановка обострилась, в том числе из-за массовых взрывов пейджеров и раций, принадлежавших членам ливанской группировки, жертвами которых стали десятки человек. Ливан возложил ответственность на Израиль, который отрицает свою причастность.