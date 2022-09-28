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Лукашенко заявил, что Абхазию не стереть с карты

Во время визита в республику Лукашенко заявил, что Абхазия — это «райский уголок», а абхазский народ должен жить достойно. Заявлений о возможном признании независимости Абхазии он не сделал
Фото: официальный сайт президента Белоруссии
Фото: официальный сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые посетил Абхазию и в Пицунде встретился с абхазским коллегой Асланом Бжанией, сообщается на сайте белорусского лидера.

Лукашенко заявил, что обсуждал Абхазию на встрече с президентом Владимиром Путиным в Сочи 26 сентября. По словам Лукашенко, Путин «очень погружен» в «проблемы и дела Абхазии».

«Мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать. Чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что фундаментом двусторонних отношений должны стать торгово-экономические связи. «Мы не страдаем никакой геополитикой», сказал белорусский президент. Он заявил о желании Минска наладить «не просто мост дружбы, а очень серьезные <...> отношения» с Сухумом.

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Фото:Алексей Павлишак / ТАСС

Бжания указал, что связывает с визитом Лукашенко «большие надежды».

«Я уверен, он придаст импульс нашим взаимоотношениям. Мы обсуждали ряд вопросов экономического характера. Я абсолютно убежден в том, что Республика Абхазия и Республика Беларусь будут динамично развивать отношения, которые сегодня здесь формируются», — сказал Бжания.

Белоруссия официально не признала независимость Абхазии, которая ранее входила в состав Грузии. Комментируя возможность такого политического шага, Бжания сказал, что «не хотел забегать вперед», однако считает визит Лукашенко «первым кирпичиком» в этом вопросе.

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит белорусского коллеги в Абхазию, которую Тбилиси считает оккупированной территорией. Она написала в Twitter, что тем самым Лукашенко нарушил принципы двусторонних отношений и международного права.

После развала Советского Союза между Грузией и Абхазией произошел военный конфликт, который завершился в 1994 году подписанием сторонами соглашения о мирном урегулировании и объявлением независимости Абхазии. Однако ее суверенитет Грузия не признала, к 2022-му это сделали только пять стран-членов ООН: Россия, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Москва признала независимость Абхазии в 2008 году, после военного конфликта между Грузией и Южной Осетией (до 1990-х годов также входила в состав Грузии). Южную Осетию Россия тогда же признала суверенным государством.

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Теги
Лилия Пашкова
Абхазия Белоруссия Александр Лукашенко
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