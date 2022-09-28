Клишас заявил, что по принятию республик Донбасса «никакого торга нет»
Рассмотрение итогов референдумов и вопроса о принятии новых территорий в состав России ведется в соответствии с необходимыми юридическими процедурами, никого торга Москва не ведет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Таким образом сенатор отреагировал на публикацию телеграм-канала «Образ будущего». Ее авторы напомнили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что не видит необходимости во внеплановых заседаниях верхней палаты парламента. По ее словам, законы о присоединении новых территорий к России Совфед может рассмотреть 4 октября — на заседании, намеченном по графику.
Напомнив о словах Матвиенко, «Образ будущего» также отметил, что «существует сценарий принятия новых республик ближе к 8 ноября», поскольку «идет торг».
«Нет никакого торга. Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов», — ответил на это Клишас.
Он пояснил, что если Россия примет в свой состав новые регионы, то нужно будет внести соответствующие изменения в ст. 65 Конституции, отражающие новый состав страны. «Указанные изменения вносятся в ст. 65 Конституции на основании принятых федеральных конституционных законов указом президента», — добавил сенатор.
ДНР и ЛНР, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей ранее подвели итоги референдумов о вхождении в состав России, которые проводились с 23 по 27 сентября. За присоединение к России в ЛНР проголосовали 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, на части Запорожской области — 93,11%, следует из данных местных властей и военно-гражданских администраций (ВГА).
Пророссийские запорожская и херсонская ВГА намерены объявить независимость региона в административных границах. В Запорожской области они контролируют только ее юг и центр, а административный центр Запорожья подконтролен Киеву.
Украина считает прошедшие референдумы незаконными и обвиняет Россию в попытках аннексии. Западные страны, в том числе Евросоюз и США, заранее отказались признать итоги голосования и сообщили, что готовят против Москвы новые ограничительные меры.