Клишас заявил, что по принятию республик Донбасса «никакого торга нет»

Россия не ведет торга по принятию в свой состав новых территорий, заявил Клишас. Ранее телеграм-канал «Образ будущего» написал, что есть сценарий принятия новых республик до 8 ноября

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Рассмотрение итогов референдумов и вопроса о принятии новых территорий в состав России ведется в соответствии с необходимыми юридическими процедурами, никого торга Москва не ведет, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Таким образом сенатор отреагировал на публикацию телеграм-канала «Образ будущего». Ее авторы напомнили, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что не видит необходимости во внеплановых заседаниях верхней палаты парламента. По ее словам, законы о присоединении новых территорий к России Совфед может рассмотреть 4 октября — на заседании, намеченном по графику.

Напомнив о словах Матвиенко, «Образ будущего» также отметил, что «существует сценарий принятия новых республик ближе к 8 ноября», поскольку «идет торг».

«Нет никакого торга. Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов», — ответил на это Клишас.

Он пояснил, что если Россия примет в свой состав новые регионы, то нужно будет внести соответствующие изменения в ст. 65 Конституции, отражающие новый состав страны. «Указанные изменения вносятся в ст. 65 Конституции на основании принятых федеральных конституционных законов указом президента», — добавил сенатор.

ДНР и ЛНР, а также власти подконтрольных российским военным территорий Херсонской и Запорожской областей ранее подвели итоги референдумов о вхождении в состав России, которые проводились с 23 по 27 сентября. За присоединение к России в ЛНР проголосовали 98,42%, в ДНР — 99,23%, в Херсонской области — 87,05%, на части Запорожской области — 93,11%, следует из данных местных властей и военно-гражданских администраций (ВГА).

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