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Военная операция на Украине ,  
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Как горит нефтебаза в Ростовской области после удара дрона. Видео

Кадры пожара на нефтебазе в Ростовской области после удара дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

Как горит нефтебаза в Ростовской области после удара дрона. Видео
Video

В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский загорелся топливный склад. Пожар произошел после атаки беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видны огонь и высокий столб дыма.

По словам губернатора, пострадавших нет. Огонь тушат пожарные, угрозы, что пожар распространится на жилые дома, нет.

В Ростовской области после атаки дрона загорелся топливный склад
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Теги
Ростов-на Дону пожары нефтебаза дрон
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