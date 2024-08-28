Как горит нефтебаза в Ростовской области после удара дрона. Видео
В Ростовской области, в городе Каменск-Шахтинский загорелся топливный склад. Пожар произошел после атаки беспилотника, сообщил губернатор Василий Голубев. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видны огонь и высокий столб дыма.
По словам губернатора, пострадавших нет. Огонь тушат пожарные, угрозы, что пожар распространится на жилые дома, нет.
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