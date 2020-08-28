Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски подлодки

Минобороны опубликовало видео с подлодки «Омск», на которой она производит пуск противокорабельной ракеты «Гранит». Накануне американские военные сообщили, что подлодка внезапно всплыла у побережья США

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Министерство обороны опубликовало видео с учений «Океанский щит», проходящих в акватории Берингова моря. На нем запечатлен атомный подводный крейсер «Омск», который, по данным источника «РИА Новости», и был той субмариной, которая, по заявлению властей США, всплыла у берегов Аляски.

На записи запечатлены действия ракетного крейсера «Варяг», флагмана Тихоокеанского флота, и подлодки «Омск». Они по команде выполняют ракетные стрельбы и поражают условные цели.

На ролике с «Омска» запечатлена подготовка к ракетному пуску, снятая изнутри корабля. Лодка совершает экстренное погружение примерно до 40 м. Как следует из переговоров экипажа, условная цель находится от нее на расстоянии 329 км. После обратного отсчета подлодка совершает залп.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». Крейсер «Варяг» произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан». Всего в учения принимали участие 15 кораблей и судов, а также авиация Тихоокеанского флота.