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Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски подлодки

Минобороны опубликовало видео с подлодки «Омск», на которой она производит пуск противокорабельной ракеты «Гранит». Накануне американские военные сообщили, что подлодка внезапно всплыла у побережья США

Video

Министерство обороны опубликовало видео с учений «Океанский щит», проходящих в акватории Берингова моря. На нем запечатлен атомный подводный крейсер «Омск», который, по данным источника «РИА Новости», и был той субмариной, которая, по заявлению властей США, всплыла у берегов Аляски.

На записи запечатлены действия ракетного крейсера «Варяг», флагмана Тихоокеанского флота, и подлодки «Омск». Они по команде выполняют ракетные стрельбы и поражают условные цели.

На ролике с «Омска» запечатлена подготовка к ракетному пуску, снятая изнутри корабля. Лодка совершает экстренное погружение примерно до 40 м. Как следует из переговоров экипажа, условная цель находится от нее на расстоянии 329 км. После обратного отсчета подлодка совершает залп.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что «Омск» атаковал цель из-под воды противокорабельной ракетой «Гранит». Крейсер «Варяг» произвел пуск крылатой ракеты комплекса «Вулкан». Всего в учения принимали участие 15 кораблей и судов, а также авиация Тихоокеанского флота.

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски
Общество
<p>Атомный подводный ракетный крейсер &laquo;Омск&raquo;</p>

О том, что недалеко от берегов Аляски всплыла российская подводная лодка, Северное командование ВС США сообщило в ночь на 28 августа в Twitter. Американцы сообщили, что корабль находится в международных водах за пределами территориальных вод Соединенных Штатов. Американские военные заявили о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия. Они уточнили, что пока запросов о помощи от ВМФ России и других моряков в этом районе не получали.

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Источник «РИА Новости» в Тихоокеанском флоте сообщил, что чрезвычайной ситуации на подлодке не было, всплытие было штатным. В российском Минобороны заявление коллег из США не прокомментировали.

К-186 «Омск» — атомная подводная лодка проекта 949АМ «Антей». На вооружении у корабля стоят крылатые ракеты «Оникс», «Циркон» и «Калибр». Подлодка была заложена в 1989 году и зачислена в состав флота незадолго до распада Советского Союза. До 2019 года она находилась в составе Северного флота, а после модернизации ее передали тихоокеанским морякам.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: подлодка, ВМФ, Тихоокеанский флот, США
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