Путин назначил главой полиции Крыма начальника МВД по Алтайскому краю

Скорую смену места работы для Олега Торубарова предсказывали источники «Коммерсанта». Однако они утверждали, что генерал-лейтенанта полиции переведут в Свердловскую область

Олег Торубаров (Фото: МВД)

Президент России Владимир Путин назначил министром внутренних дел Крыма генерал-лейтенанта полиции Олега Торубарова, говорится в соответствующем указе главы государства. Он размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности», — отмечается в документе.

С 2013 года​ Торубаров возглавлял управление МВД по Алтайскому краю. Однако уже в июле уральская редакция газеты «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона сообщила, что Торубаров вместо Михаила Бородина может стать главой управления МВД по Свердловской области. Znak.com без указания источников информации в начале августа написал, что Торубарова могут перевести в Крым. Остальных подробностей об этих перемещениях издания не приводили.

Бывшего министра внутренних дел по Крыму генерал-майора Сергея Абисова Путин освободил от должности 4 июня. Главой полиции республики тот стал в мае 2014 года, вскоре после проведения на полуострове референдума, на который был вынесен вопрос о необходимости отделения Крыма от Украины.

Торубаров же прежде долгое время работал в полиции Магаданской области. В 1980 году он окончил Омскую высшую школу МВД. Затем 11 лет его службы были связаны с областным управлением по борьбе с организованной преступностью, которое он возглавлял в течение пяти лет. С 2002 по 2004 год Торубаров руководил криминальной милицией УВД Магаданской области, с 2004 по 2007 год возглавлял региональный главк.

В июне 2007 года Торубаров указом президента был назначен главой УВД по Калужской области, а августе 2013 года он возглавил ГУ МВД России по Алтайскому краю.