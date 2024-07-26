Власти Франции создали кризисный штаб после диверсий на железных дорогах

Фото: Brian Snyder / Reuters

В Париже после сбоя в работе железных дорог из-за диверсий в день открытия Олимпиады решили созвать кризисный штаб Министерства транспорта, сообщает телеканал BFM TV.

«Уходящий в отставку премьер-министр Габриэль Атталь посетит... кризисный штаб Министерства транспорта в Париже», — говорится в публикации.

По мнению Атталя, «четкая цель» диверсий заключается в том, чтобы заблокировать сеть TGV (сеть скоростных электропоездов. — РБК). Он также подчеркнул, что произошедшее имеет «масштабные последствия» для «сотен тысяч французов», которые столкнулись с трудностями во время отъезда в отпуск и намеревались поехать в Париж на Олимпийские игры.

26 июля, в день открытия Олимпийских игр в Париже, во Франции произошли серьезные сбои в работе нескольких линий высокоскоростных поездов. Проблемы в работе железнодорожного сообщения затронули до 800 тыс. человек, отметил генеральный директор Национального сообщества французских железных дорог (SNCF) Жан-Пьер Фаранду.

По его словам, произошедшее стало результатом массированной атаки. О «скоординированных злонамеренных действиях» заявил также министр транспорта Патрис Вергриете.

Как сообщал BFM TV со ссылкой на источник, на трех линиях были повреждены сигнальные шкафы и перерезаны кабели вдоль путей.