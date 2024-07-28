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Дипломаты ЕС откажутся от вечеринок ради экономии

Из-за перерасхода средств Европейской службе внешних связей, которая выполняет функции МИДа, придется снизить траты на €43,6 млн. Департамент сократил «все расходы, какие можно», и урезал финансирование представительств за рубежом
Фото: eeas.europa.eu
Фото: eeas.europa.eu

Дипломаты Евросоюза получили предписание отказаться от поездок, отменить вечеринки и отложить планы по ремонту резиденций ради сокращения затрат, сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников.

Европейская служба внешних связей (ЕСВС, выполняет функции Министерства иностранных дел блока) должна сократить расходы на €43,6 млн, это почти 5% от изначально запланированной суммы.

Согласно семилетнему бюджетному плану на 2021–2027, ежегодный рост расходов департаментов ЕС, не связанных с зарплатой, не должен превышать 2%. По словам чиновников, с которыми побеседовала FT, в этом году перерасход средств в ЕСВС оказался самым большим в абсолютном выражении, из-за чего дипломатам и выдали такое предписание.

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Представитель ЕСВС сказал, что пришлось сократить «все расходы, которые можно», и урезать финансирование зарубежных представительств (всего их 145), «несмотря на пагубные последствия для нашего глобального охвата». Около 50 представительств «имеют критические проблемы» с обеспечением безопасности, но на то, чтобы поставить новые замки, решетки на окнах и камеры, нет денег, сказал чиновник. По его словам, некоторые резиденции непригодны для проживания, дипломаты вынуждены жить в других местах.

На бюджете ЕСВС негативно скажется и решение главы дипломатии Жозепа Борреля провести неформальную встречу глав МИДов блока в Брюсселе, а не в Будапеште. Ее перенесли в знак протеста против «мирной миссии венгерского премьера Виктора Орбана, что обошлось в €70 тыс.

По словам собеседников FT, в следующем году финансовые трудности усугубятся, из-за чего ЕСВС будет сложно сохранить дипломатическое присутствие в ряде стран Африки и Латинской Америки. Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Стефано Саннино еще в марте заявлял, что департамент «сильно недофинансирован».

Бюджет ЕС на 2024 год согласован в размере €189,3 млрд, в 2025-м, по предложению Еврокомиссии, он составит €199,7 млрд.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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