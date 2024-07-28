ЦАХАЛ: «Хезболла» ударила по городу на Голанах иранской ракетой Falaq-1

ЦАХАЛ заявила, что удар по городу на Голанах нанесли иранской ракетой

Удар по городу Мадждаль-Шамсу на Голанских высотах был нанесен иранской ракетой Falaq-1 из арсенала «Хезболлы», заявил представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари. Его слова приводит The Times of Israel.

Он рассказал, что ракета упала на местном футбольном поле. Речь идет о ракете с боевой частью весом более 50 кг, пояснил Хагари.

«Результаты судебно-медицинской экспертизы на месте происшествия указывают на эту ракету. Falaq-1 используется только террористической группировкой «Хезболла», которая осуществила эту атаку из Шебаа», — сказал он.

Мазария-Шабъа (также — фермы Шебаа) — спорная территория площадью около 22 кв. км между Ливаном, Сирией и Израилем.

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