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Палестино-израильский конфликт ,  
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Axios узнал, как «Хезболла» объяснила взрыв на Голанах

Axios: «Хезболла» объяснила ООН ситуацию на Голанах падением ракеты ПВО Израиля
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
«Хезболла» сообщила представителям ООН, что взрыв на Голанах, при котором погибли 12 человек, был вызван падением израильской ракеты ПВО, сказал Axios американский чиновник. ЦАХАЛ заявила, что движение ударило иранской ракетой
Фото: Ammar Awad / Reuters
Фото: Ammar Awad / Reuters

Ливанская шиитская группировка «Хезболла», которую Израиль обвинил в ударе по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, объяснила случившееся там падением израильской ракеты ПВО. Об этом представители группировки сообщили ООН, передает Axios со ссылкой на американского чиновника.

По данным издания, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отвергла эту версию.По сведениям израильской армии, для атаки использовалась иранская ракета Falaq-1 из арсенала «Хезболлы», она попала по футбольному полю.

Удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах в Израиле был нанесен вечером 27 июля. Согласно последним данным, погибли 12 человек, около 30 пострадали.

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Власти Израиля возложили ответственность за случившееся на «Хезболлу». Премьер страны Биньямин Нетаньяху заявил, что группировка заплатит за атаку цену, «какую она еще не платила», и пообещал ответ. Из-за случившегося политик прервал свой визит в США.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари охарактеризовал атаку как «самое серьезное нападение» на израильских мирных жителей с момента нападения на страну боевиков группировки ХАМАС 7 октября 2023 года. Глава МИД Израиля Исраэль Кац, в свою очередь, заявил, что страна близка к полномасштабной войне как с «Хезболлой», так и с Ливаном.

Ливанское правительство со своей стороны осудило атаку на Голанские высоты. «Хезболла» отвергла причастность к ней. Однако примерно за час до выступления с заявлением группировка объявила о ракетной атаке в ответ на обстрелы Израилем населенных пунктов на юге Ливана.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Хезболла ООН ПВО
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