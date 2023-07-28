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Британия расследует отправку секретов «союзнику России» из-за опечатки

В Британии начали расследование из-за отправки секретных данных в Мали из-за опечатки
Об ошибочной отправке миллионов писем американских военных в на домен Мали ранее писала FT. Одно из отправлений, например, содержало рабочие планы начальника штаба армии США, отмечало издание
Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press
Фото: Monika Skolimowska / Global Look Press

Минобороны Великобритании начало расследование после того, как выяснилось, что чиновники министерства по ошибке отправляли письма с секретной информацией на почтовый сервис Мали, пишут The Times и The Telegraph, называющие африканскую страну «близким союзником России».

Как утверждается, из-за опечатки «небольшое количество» электронных писем, которые предназначались Пентагону, отправлялись на почтовый сервис с малийским доменом.ml вместо.mil, который использует Минобороны США. О том, что миллионы писем американских военных отправлялись в Мали из-за аналогичной ошибки, несколько дней назад писала Financial Times.

Как утверждает The Times, большинство электронных писем, отправленных в Мали британскими чиновниками, содержали «тривиальную» информацию, например, даты отпусков сотрудников министерств, но в некоторых были подробные описания исследований в области гиперзвуковых ракет.

«Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было по ошибке перенаправлено на неправильный почтовый домен», — сказали The Telegraph в Минобороны Британии. Там выразили уверенность, что письма в подобных эпизодах не содержали никакой информации, которая могла бы создавать угрозу безопасности Великобритании.

В материале FT Великобритания не упоминалась как источник случайных отправлений на почтовый домен Мали. В то же время издание указывает, что «утечка из-за опечаток» коснулась миллионов писем с конфиденциальной информацией, такой как дипломатические документы, налоговые декларации, пароли и данные о поездках высокопоставленных офицеров Пентагона.

В одном из отправлений, направленных по ошибке на.ml, содержались данные о планах поездки генерала Джеймса МакКонвилла, начальника штаба армии США, и его делегации в Индонезию. В другом письме неназванного агента ФБР, работающего на ВМС США, было дипломатическое уведомление Анкары в Госдеп о возможных операциях Рабочей партии Курдистана (РПК) «против интересов Турции в США».

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Проблема впервые была обнаружена 10 лет назад нидерландским интернет-предпринимателем Йоханнесом Зуурбиром, который по контракту управляет национальным доменом.ml. Бизнесмен скопил 117 тыс. ошибочно отправленных писем и безуспешно пытался долгое время связаться с властями США, чтобы предупредить их: «Этот риск реален и может быть использован противниками США».

Газета отдельно отмечает, что контракт Зуурбира истекает, после чего управление доменом перейдет под контроль властей Мали, которые смогут собрать неверно отправленные письма. В малийском правительстве не ответили на запросы о комментариях.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Великобритания Мали Пентагон опечатка США
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