Байден созвонился с Си Цзиньпином в пятый раз с начала года

Президент США Джо Байден провел двухчасовые переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином на фоне роста напряженности в тайваньском регионе, сообщает CNN со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) США Джона Кирби. Темы разговора он не раскрыл.

CNN уточняет, что это уже пятый созвон лидеров двух стран с начала года.

Напряженные отношения между Китаем и США сохраняются уже несколько лет. Еще при президентстве Дональда Трампа Вашингтон усилил санкционное давление на Пекин, в том числе из-за уйгурского и тайваньского вопросов. В последние недели разногласия усилились из-за плана спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить остров Тайвань в ближайшее время.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон отказаться от визита, напоминая об обязательствах, которые налагает на США поддержка «одного Китая».

В случае визита на остров Пелоси станет первым посетившим Тайвань спикером палаты конгресса США за 25 лет.

Тайвань объявил об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны. Пекин независимость острова не признает и считает его своей провинцией. Административный статус региона не урегулирован. У Вашингтона нет дипломатических отношений с властями провозглашенной на острове Китайской Республики, но с 1979 года действует закон, согласно которому США могут поставлять в регион оружие для защиты. При этом Вашингтон заявляет, что придерживается политики «одного Китая».