Лавров попросил главу МИД КНР не бояться, потому что он «среди друзей»

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

На встрече глав МИД России и Китая в Ташкенте Сергей Лавров, приветствуя своего китайского коллегу Ван И, сказал: «Не бойтесь, вы среди друзей». Видеозапись встречи опубликовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

На записи видно, как российский министр приветствует собеседника, который не решается снять медицинскую маску. «Не бойтесь», — говорит российский министр. После этой фразы его коллега смеется, снимает маску и говорит: «Мы доверяем друг другу». «Вы среди друзей», — отвечает Лавров.

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Встреча Лаврова и Ван И прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обсудили вопросы экономики и безопасности на пространствах Евразии, а также отдельно обсудили интеграционные вопросы в Средней Азии и ситуацию вокруг Афганистана.

«Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации. Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В конце марта Ван И заявил, что с начала этого года отношения между Россией и КНР выдержали испытания в условиях меняющегося мира и двигаются в правильном направлении.