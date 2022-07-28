Лавров попросил главу МИД КНР не бояться, потому что он «среди друзей»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 61,22 (+0,21) Инвестиции, 15:54
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 60,2 (-0,02) Инвестиции, 15:54
В Сети появился трейлер фильма «Блондинка» о Мэрилин Монро Life, 17:23
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 17:23
Еврокомиссия исключила полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам Политика, 17:19
Саратовский суд вновь запретил в России сайт Tor Технологии и медиа, 17:15
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 16:59
Пакистан бойкотирует шахматную Олимпиаду из-за эстафеты огня в Кашмире Спорт, 16:58
Строительство жилья в России будет оценивать искусственный интеллект Недвижимость, 16:46
Власти Эстонии запретили россиянам получать ВНЖ и учебные визы Политика, 16:45
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Австрия сочла невозможным эмбарго ЕС на российский газ Политика, 16:44
Умер актер из сериала «Доктор Кто» Life, 16:40
Нотр-Дам откроют для посещений в 2024 году Life, 16:38
Главу Федерации мотоспорта Петербурга арестовали по делу о педофилии Спорт, 16:37
Вы дышите неправильно: чем это грозит и как это исправить Pro, 16:37
Зачем устанавливать контакт со своим телом и что это вообще значит РБК и ГАЛС, 16:36
Политика ,  
0 

Лавров попросил главу МИД КНР не бояться, потому что он «среди друзей»

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

На встрече глав МИД России и Китая в Ташкенте Сергей Лавров, приветствуя своего китайского коллегу Ван И, сказал: «Не бойтесь, вы среди друзей». Видеозапись встречи опубликовала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

На записи видно, как российский министр приветствует собеседника, который не решается снять медицинскую маску. «Не бойтесь», — говорит российский министр. После этой фразы его коллега смеется, снимает маску и говорит: «Мы доверяем друг другу». «Вы среди друзей», — отвечает Лавров.

Video

Китай выразил протест из-за призывов США к санкциям на российскую нефть
Политика
Фото:Mick Tsikas / Reuters

Встреча Лаврова и Ван И прошла на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Стороны обсудили вопросы экономики и безопасности на пространствах Евразии, а также отдельно обсудили интеграционные вопросы в Средней Азии и ситуацию вокруг Афганистана.

«Министры дали позитивную оценку текущему состоянию российско-китайских отношений, продолжающих динамично развиваться в условиях непростой геополитической ситуации. Уделили особое внимание ходу реализации договоренностей, достигнутых лидерами двух стран», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

В конце марта Ван И заявил, что с начала этого года отношения между Россией и КНР выдержали испытания в условиях меняющегося мира и двигаются в правильном направлении.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Netflix, PayPal и NVIDIA разочаровали инвесторов. Что будет с их акциями
Статьи
Pro
Фото: Joosep Martinson / Getty Images Достаточно ли для здоровья тренироваться по полчаса в день
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие айтишники хотят уйти из российских фирм и как их удержать
Статьи
Pro
Как просить повышения зарплаты: 9 правил
Инструкции
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Параллельный импорт техники: что не так
Статьи
Pro
Фото: Rob Stothard / Getty Images «Лучшие дни позади»: что зарубежные СМИ пишут про кризис на рынке труда
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «Выстроится очередь до Петербурга». Эксперты — о предельной цене на нефть
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Укусил клещ: что делать и как предотвратить болезни
Инструкции

Теги
Сергей Лавров Ван И Китай МИД Мария Захарова
Материалы по теме
Кремль оценил призыв США к санкциям на поставки нефти из России в Китай
Политика
Китай выразил протест из-за призывов США к санкциям на российскую нефть
Политика
Китай заявил, что Южно-Китайское море не должно стать «ареной для боев»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter