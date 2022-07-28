В Новосибирске завели дело на полицейских из-за убийства школьницы

СК возбудил дело о халатности полицейских после убийства школьницы в Новосибирске

Девушка была убита в Новосибирске 26 июля. По данным СК, мать жертвы неоднократно обращалась в полицию, указывая на угрозы, исходившие в адрес дочери от ее молодого человека, однако полицейские так и не возбудили уголовное дело

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Следователи СК возбудили уголовное дело о халатности полицейских, которая привела к убийству 17-летней девушки, сообщает СУСК по Новосибирской области.

По данным «РИА Новости», тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли вечером 26 июля на улице Лесосечной. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города, по данным СК, он нанес жертве не менее 15 ударов ножом. Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что задержанный, 27-летний гражданин Таджикистана, пытался уехать из России, но не успел.

«По результатам проведения доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками полиции по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК», — говорится в сообщении СК. Максимальное наказание по статье о халатности предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По данным СК, с ноября 2021 года по июнь 2022 года полицейские отдела полиции № 10 «Советский» «в нарушение требований нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность полиции и своих должностных инструкций», не приняли необходимые должностные меры по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес ее дочери от молодого человека.

В СК уточнили, что по заявлениям женщины сотрудниками отдела полиции необоснованно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, а проверочные мероприятия в полном объеме не проводились. «В результате этого мужчина, от которого исходили угрозы в адрес 17-летней девушки, осознавая свою безнаказанность, 26 июля 2022 года совершил в отношении нее преступление», — уточнили в ведомстве.

27 июля региональное управление СК возбудило против убийцы девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), она предусматривает в виде наказания до 15 лет лишения свободы. Следователи уточнили, что подозреваемый ранее был судим за побои и угрозу убийством.

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В тот же день главное управление МВД по региону начало служебную проверку реагирования полиции на факты угроз в адрес погибшей школьницы, о которых неоднократно сообщала ее мать.