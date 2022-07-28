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В США создали новую партию как альтернативу республиканцам и демократам

Бывшие члены двух основных партий США — Республиканской и Демократической — создали новое политическое объединение, которое, как они надеются, станет третьей стороной в политической системе страны

В США в четверг начнет работу новая партия «Движение вперед» (Forward), которую создали десятки бывших чиновников — выходцев из Республиканской и Демократической партий, сообщает Reuters.

Ее будут возглавлять бывший кандидат в президенты США от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор Нью-Джерси (Республиканская партия) Кристин Тодд Уитман.

Они сообщили агентству, что надеются, что центристский «Вперед» станет жизнеспособной альтернативой двум основным партиям США. По их словам, партия будет обращаться к тем избирателям, которые встревожены, как они считают, «недееспособной двухпартийной системой Америки». Сооснователи ссылаются на прошлогодний опрос Gallup, по результатам которого выяснилось, что рекордные две трети американцев считают, что в политической системе США необходима третья сторона.

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Партия намеревается провести около двух десятков мероприятий этой осенью для привлечения членов. Официальный запуск работы состоится 24 сентября в Хьюстоне, а первый полноценный съезд — следующим летом.

Как пишет Reuters, слоганом новой партии будет: «Не левые. Не правые. Двигающиеся вперед» (Not Left. Not Right. Forward).

В США традиционно политику определяют две основные партии — Республиканская и Демократическая. Кандидаты от этих партий побеждают на президентских выборах с 1852 года (в 1848 году президентом стал Закари Тейлор от Партии вигов, больше кандидаты от этой партии на выборах не побеждали). Помимо двух основных, в США действуют почти 40 малых партий, называемых «третьими», однако они не оказывают какого-либо существенного влияния на политику.

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