СМИ узнали о планах Трампа сменить главу национальной разведки

По данным портала Axios, президент США не доволен публичными высказываниями Дэна Коутса. Одно из них касалось отношений Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным

Дэн Коутс (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Президент США Дональд Трамп уведомил своих доверенных лиц о том, что он планирует отправить в отставку главу американской национальной разведки Дэна Коутса. Об этом со ссылкой на пять источников, которые якобы обсуждали этот вопрос непосредственно с главой государства, пишет портал Axios.

Конкретных сроков того, когда чиновнику необходимо будет покинуть свой пост, Трамп, по информации собеседников издания, не назвал. Кандидатуру Коутса на посту директора нацразведки президент, по словам источников Axios, обсуждает с доверенными лицами уже в течение нескольких месяцев. Возможные перестановки, по их данным, могут начать происходить с февраля. Собеседник портала, который говорил с Трампом о Коутсе неделю назад, пояснил Axios, что, по его мнению, президент пришел к выводу: отставка Коутса случится «скорее раньше, чем позже».

Еще один знакомый с ситуацией источник отметил: в частной беседе Трамп сообщил ему, что, по его мнению, офис главы нацразведки представляет собой ненужную бюрократическую структуру. По его словам, президент США хотел бы от нее избавиться, но Трампа уведомили: фактическая ликвидация этого органа политически невозможна. Несмотря на это, заметил источник, американскому лидеру все же хотелось бы «сократить» этот офис.

Представитель Белого дома, комментируя эту информацию, заявил, что в настоящее время объявлений о смене кадров в администрации США нет.