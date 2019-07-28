Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,65 62,96 EUR Нал. 71,15 70,34 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 506,50 +31,55 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» Спорт, 19:43 ЦСКА встречается в московском дерби с «Локомотивом». Онлайн Спорт, 19:00 Россия уступила США в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Спорт, 18:55 Уровень воды в проходящей через Тулун реке превысил критическую отметку Общество, 18:50 СК начал проверку после гибели дрэг-рейсера на заезде в Подмосковье Общество, 18:40 Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми» Политика, 18:21 Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном Политика, 18:14 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений РБК и ASUS, 18:08 Россиянин Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1» Спорт, 18:07 Зеленский в Twitter поздравил «с Днем крещения Киевской Руси — Украины» Общество, 17:28 «Зенит» обыграл «Оренбург» и возглавил турнирную таблицу РПЛ Спорт, 17:03 «Северный поток» возобновил прокачку газа после техобслуживания Бизнес, 16:55 В Коми произошло возгорание на магистральном газопроводе Общество, 16:46 Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 16:38
Политика ,  
0 
Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»
Для телеканала это первая номинация на премию, которую называют телевизионным аналогом «Оскара». Речь идет об интервью, которое российский лидер дал сразу после саммита с Дональдом Трампом в Хельсинки
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится на сайте телеканала. Соответствующая информация размещена и на сайте премии.

Интервью с Путиным на телеканале Fox News претендует на награду в области новостей и документального кино в номинации «Интервью в прямом эфире». Всего в этой номинации представлено шесть интервью разным каналам.

Американская телевизионная академия (Academy of Television Arts & Sciences) объявила номинантов на «Эмми-2019» на этой неделе. Для Fox News это стало первой номинацией на «Эмми».

«Четкие, прозрачные и основанные на фактах работы, предоставленные этими журналистами и документалистами, имеют первостепенное значение в деле информирования нашей страны и ее граждан», — заявил президент и исполнительный директор телеакадемии Адам Шарп, комментируя номинантов.

Номинированное на премию интервью телеканал взял у российского президента летом 2018 года сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Тогда оба лидера после встречи по отдельности дали интервью телеканалу Fox News, с президентами беседовал ведущий Крис Уоллес.

Политика
«Все прошло отлично»: о чем говорили Трамп и Путин в интервью Fox News

В интервью с Путиным шла речь об итогах саммита, о российско-американских отношениях, о контроле над ядерным вооружением, северокорейской проблеме и многом другом. Ключевым моментом интервью, как отмечает Fox News, стали вопросы о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США. Уоллес попытался вручить Путину копию обвинительного заключения спецпрокурора Роберта Мюллера против десятка представителей российских спецслужб за якобы хакерские атаки на компьютеры демократов во время президентской кампании 2016 года в США. Путин не взял бумаги и жестом предложил Уоллесу положить их на столик.

«Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы <...> Вы действительно считаете, что с территории Российской Федерации можно было повлиять на выборы в Соединенных Штатах и повлиять на выбор миллионов американцев? Это просто смешно», — ответил тогда Путин.

«Эмми» — американская телевизионная премия, которая вручается ежегодно за лучшие работы в разных секторах индустрии американского телевидения. Вручение наград премии «Эмми-2019» состоится 24 сентября в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин, Fox News, «Эмми»
Материалы по теме
Сериал «Игра престолов» номинировали на «Эмми» в рекордных 32 категориях
Общество
Кто стал обладателем премии «Эмми» в 2018 году
Общество
«Игру престолов» номинировали на «Эмми» в 22 категориях
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter