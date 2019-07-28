Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»

Для телеканала это первая номинация на премию, которую называют телевизионным аналогом «Оскара». Речь идет об интервью, которое российский лидер дал сразу после саммита с Дональдом Трампом в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится на сайте телеканала. Соответствующая информация размещена и на сайте премии.

Интервью с Путиным на телеканале Fox News претендует на награду в области новостей и документального кино в номинации «Интервью в прямом эфире». Всего в этой номинации представлено шесть интервью разным каналам.

Американская телевизионная академия (Academy of Television Arts & Sciences) объявила номинантов на «Эмми-2019» на этой неделе. Для Fox News это стало первой номинацией на «Эмми».

«Четкие, прозрачные и основанные на фактах работы, предоставленные этими журналистами и документалистами, имеют первостепенное значение в деле информирования нашей страны и ее граждан», — заявил президент и исполнительный директор телеакадемии Адам Шарп, комментируя номинантов.

Номинированное на премию интервью телеканал взял у российского президента летом 2018 года сразу после его встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки. Тогда оба лидера после встречи по отдельности дали интервью телеканалу Fox News, с президентами беседовал ведущий Крис Уоллес.