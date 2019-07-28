Власти КНДР отпустили задержанное российское судно

«Сянхалинь-8» после полутора недель сумел покинуть северокорейский порт Вонсан.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.

В сообщении российской дипмиссии указывается, что власти КНДР сообщили капитану корабля о готовности отпустить весь экипаж, а через три с половиной часа «Сянхайлинь-8» отошел от причала порта в городе Вонсан и направился к побережью Южной Кореи. Там на берег должны сойти два гражданина этой страны, входившие в экипаж. В дальнейшем «Сянхайлинь-8» вернется в Россию.

Дипломаты указывают, что освобождение судна стало возможно благодаря «слаженной работе российского внешнеполитического ведомства».

Рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее ООО «Северо-Восточная рыболовная компания», было задержано 17 июля. Власти КНДР утверждали, что оно нарушило территориальные границы Северной Кореи. На борту находились 17 членов экипажа, из которых 15 россиян и двое граждан Южной Кореи.

В посольстве КНДР в Москве пообещали, что «Сянхайлинь-8» вернется в Россию после проверки.