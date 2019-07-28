Daily Beast назвало сорвавшего санкции против Nord Stream 2 сенатора

Друг президента Дональда Трампа накануне важного голосования в Сенате успел отговорить коллег. Журналисты связали его с лоббистом, активно поддерживающим идею трубопровода

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Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол фактически сорвал на минувшей неделе введение санкций против проекта «Северный поток 2» (Nord Stream 2) – трубопровода из России в Германию. Издание утверждает, что во вторник комитет Сената по внешней политике был готов рекомендовать остальным членам палаты принять законопроект, наказывавший за поддержку «Северного потока 2». Однако буквально накануне Пол разослал коллегам письмо, в котором настаивал на переносе голосования.

В послании, с которым ознакомилось издание The Daily Beast, говорилось о том, что в подготовленном Тедом Крузом и Джин Шахин документе нечетко указывалось, кто именно является конечным объектом санкций. Пол утверждал, что сенаторов призывают к «слепому голосованию», когда не все понимают, какова реальная цель. Сенатор объявил, что тем самым Конгресс передает все права исполнительной власти и тем самым ставит под вопрос свою способность создавать законодательные акты.

Комментируя Daily Beast свою позицию, Пол объяснил, что выступает против санкций, поскольку они в ударят в том числе и по европейским союзникам Соединенных Штатов. По его словам, пострадает от ограничений не Россия, а компании из Нидерландов, Австрии, Германии, Франции, Финляндии, Швеции и Италии.

Daily Beast утверждает, что окружение Пола контактирует с Ричардом Бертом – вашингтонским лоббистом, который выступает в поддержку «Северного потока 2». И Пол, и Берт при этом являются хорошими знакомыми президента США Дональда Трампа. Так, Берт, например, выступал консультантом Трампа во время избирательной кампании, а Пол давно дружит с главой государства.