Российского экс-сенатора Франца Клинцевича депортируют из Армении
Бывшего депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича во время частного визита в Ереван в аэропорту развернули обратно в Россию. Об этом экс-сенатор сообщил «Комсомольской правде».
РБК направил запрос в посольство России в Армении, в МИД Армении, обратился за комментарием к Клинцевичу.
«Пограничники мне сказали, что я не въездной.<...> В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил», — сказал Клинцевич, но отметил, что поведение пограничников было «корректным».
По словам Клинцевича, который также является главой Союза ветеранов Афганистана, он прилетел в Ереван, чтобы встретиться с людьми, которые помогли ему поставить памятник ветеранам Афганистана. Никаких официальных визитов в эту поездку он не планировал, добавил бывший сенатор.
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