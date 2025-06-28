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Российского экс-сенатора Франца Клинцевича депортируют из Армении

Российского экс-сенатора Франца Клинцевича депортируют из Армении

Бывшего депутата Государственной Думы и сенатора Совета Федерации Франца Клинцевича во время частного визита в Ереван в аэропорту развернули обратно в Россию. Об этом экс-сенатор сообщил «Комсомольской правде».

РБК направил запрос в посольство России в Армении, в МИД Армении, обратился за комментарием к Клинцевичу.

«Пограничники мне сказали, что я не въездной.<...> В субботу должен был вернуться домой. В итоге вылетаю в Москву в 12 часов ночи в пятницу. Причины, почему я вдруг оказался невъездным, мне никто не объяснил», — сказал Клинцевич, но отметил, что поведение пограничников было «корректным».

По словам Клинцевича, который также является главой Союза ветеранов Афганистана, он прилетел в Ереван, чтобы встретиться с людьми, которые помогли ему поставить памятник ветеранам Афганистана. Никаких официальных визитов в эту поездку он не планировал, добавил бывший сенатор.

Франц Клинцевич лишился звания сенатора
Политика
Франц Клинцевич

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